HABER

TÜRKPA 8. Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ve beraberlerindeki heyetlerle görüştü

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de ikili görüşmelerde bulundu.

TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılan TBMM Başkanı Yıldırım, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Daha sonra Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyetle de görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptıİşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı
Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım İkili Görüşme TBMM Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

FETÖ'nün 'insan kaynaklarına' operasyon!

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Son dakika! Instagram ve Facebook çöktü mü? Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

Uçağın düşme nedeni ortaya çıktı! Dağa çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.