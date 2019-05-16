Türk dili konuşan ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) fotoğraf sergisi açıldı.
TÜRKPA sergisi TBMM Şeref Holü’nde açıldı. Açılışta konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, serginin TÜRKPA’nın açılışının on yılını anlattığını belirterek, 2008 yılında TÜRKPA’nın kurulduğunu ifade etti. Şentop, TÜRKPA’nın onuncu yılının kuruluşu dolayısıyla heyecanlı olduklarını aktardı.
Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, eski Ankara milletvekili Haluk İpek, İstanbul milletvekili Ekrem Erdem, İstanbul milletvekili Feyzullah Kıyıklık TÜRKPA’nın gelişmesine katkı sağladıkları için nişan aldı.