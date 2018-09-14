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TÜRKPA milletvekilleri Kırgızistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov: "TÜRKPA çerçevesinde, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkinin niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltilmesi için bizlere görev düşüyor"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "TÜRKPA çerçevesinde, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkinin niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltilmesi için bizlere görev düşüyor." dedi.

Cumabekov, Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Bişkek'te, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu toplantıları ile ilgili çalışmalarda bulunan TÜRKPA üye ülke parlamento milletvekillerini Mecliste kabul etti.

Dastanbek Cumabekov, TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan "Türk Dünyası Sinema Günleri"nin Kırgızistan'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan Milletvekili Ahliman Amiraslanov da TÜRKPA komisyon toplantılarının üst seviyede organize edilmesinden dolayı Kırgız tarafına teşekkür etti.

Komisyonun Başkan Yardımcısı olan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise toplantılarda alınan kararlar hakkında Cumabekov'u bilgilendirdi.

Cumabekov ile görüşmeye, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Azerbaycan'dan Sevinç Güseinova, Kazakistan'dan Aliya Saparova, Dinar Nuketayeva, Kırgızistan'dan Sadık Şer-Niyaz ile Abılkayır Uzakbayev adlı milletvekilleri katıldı.

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Ahliman Amiraslanov Dastanbek Cumabekov Kırgızistan Meclis Başkanı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA

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