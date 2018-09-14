TÜRKPA milletvekilleri Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, "TÜRKPA çerçevesinde, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkinin niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltilmesi için bizlere görev düşüyor." dedi.

Cumabekov, Kırgızistan Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Bişkek'te, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile Sosyal, Kültürel ve İnsani İşler Komisyonu toplantıları ile ilgili çalışmalarda bulunan TÜRKPA üye ülke parlamento milletvekillerini Mecliste kabul etti.

Dastanbek Cumabekov, TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan "Türk Dünyası Sinema Günleri"nin Kırgızistan'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkanı ve Azerbaycan Milletvekili Ahliman Amiraslanov da TÜRKPA komisyon toplantılarının üst seviyede organize edilmesinden dolayı Kırgız tarafına teşekkür etti.