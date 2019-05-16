TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı başladı

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ev sahipliğinde başladı. Toplantının gündemini sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile konuları oluşturuyor.

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani İlişkiler Daimi Komisyonu 7. toplantısı Ankara’da başladı. TBMM’nin ev sahipliğinde bir otelde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den temsilcilerin katıldığı toplantının gündemini Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet, TÜRKPA ülkelerinde modern aile değerleri, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ailenin korunması gibi başlıklar oluşturuyor.

"TÜRKPA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin ortak iradesinin meyvesidir"

Toplantının gündem maddesini oluşturan sürdürülebilir kalkınma hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile konularının toplumlar için büyük önem taşıdığını ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "TÜRKPA toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantıda belli önerilerin karara bağlanması gerekecek. Özellikle aile konusunda bir hususun altını çizmek istiyorum. Dünya, aile konusunda ne inançlı toplumların kalıp yargılarıyla ne de modern toplumların seküler anlayışıyla çözülemez. İkisinin dışına çıkmak gerekir. Aile insanlığın ilk kutsalı. TÜRKPA kuruluşundan itibaren 10 yılık çalışma sürecini tamamlayarak başarılarıyla çalışmalarına devam etmektedir. 10. kuruluş yıl dönümümüzü İzmir’de kutladık. Gelecek 10 yılda daha önemli konuları ele alacağımıza inanıyorum. TÜRKPA üyeleriyle birlikte heyecanlı bir kuruluş. TÜRKPA’ya emek vermiş bütün arkadaşları minnet ve şükranla selamlıyorum. TÜRKPA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin ortak iradesinin meyvesidir" dedi.