TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" ifadesine atıfta bulunan Şentop, "Dünya artık eski dünya değildir. Yeni dünyada hemen hemen herkes, teknolojinin sağladığı imkanlarla paralel olarak birey ölçeğinde dahi uluslararası arenada yerini almaktadır.

Toplantıda konuşan Şentop, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi gibi küresel örgütlerin hakim devletlerin çıkarlarına çalışan çifte standarda sahip, bölgesel sorunlara bölge ülkelerinin gözüyle bakamayan bir düzene dönüştüğünü belirtti.

Bakü'deki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve gözlemci sıfatıyla Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva başkanlığındaki heyetler ile TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı.

Bunun en doğal sonuçlarından biri de milletlerin temsilcileri parlamenterlerin ve parlamenter yapıların uluslararası alanda varlığını ve etkinliğini her geçen gün artırmasıdır." dedi.

İnsanlığa karşı işlenen terör gibi suçlarda iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini burgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak özellikle FETÖ, PKK ve PYD terör örgütleriyle mücadelenin ülkemizin en öncelikli milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etmeliyim. Üye ülkelerden FETÖ'nün ülkelerindeki faaliyetlerine ve mevcudiyetine yönelik kesin tedbirler almalarını, Türkiye tarafından yapılan iade ve mal varlığı dondurma taleplerine ilişkin süreçleri neticelendirmelerini bekliyoruz.

En başta kardeşlik hukuku, sonrasında bu çatı altında yürüttüğümüz parlamenter diplomasinin gereği terör ve organize suç örgütleriyle mücadeledeki iş birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz."

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de parlamentolar arası iş birliğinin gelişmesinin Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha da pekişmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.