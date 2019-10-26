Türksat 15’inci yıl Kıdem ödülleri programı düzenlendi

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat’a verilen bir güç olduğunu belirterek, bu gücün en doğru şekilde kullanıldığını ifade etti.

TÜRKSAT 15’inci yıl kıdem ödülleri programını düzenledi. TOBB konferans salonun da düzenlenen programa TÜRKSAT yönetim kurulu başkanı Kemal Yüksek, TÜRKSAT A.Ş genel müdürü Cenk Şen, TÜRSAT kurucusu Osman Dur, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çalışanlar katıldı. Program İstiklal marşının okunmasının ardından 15 Temmuz şehitlerini anarak başladı.

Eğitimin önemine değinen Yüksek, teknolojinin eğitimle yakalanabileceğini ve takip edilebileceğini bu nedenle bir an önce bu sürecin kurularak, sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Teknoloji tarafındaki eksikliklerin olduğunu dile getiren Yüksek, özellikle insan kaynakları konusundaki eksikliğin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek, "Hep beraber büyüklerimizin, önderlerimizin gösterdiği yöne doğru ilerleyeceğiz ve ülkemizi, gelişmiş ülkelerin üzerine çıkaracağız. Aynı seviyeye getireceğiz, demiyorum. Çünkü bu bir fırsat, bu fırsat da gelmiş durumda. Bizim ülkemizin insanının yapısına uygun bir döneme geçtik" şeklinde konuştu.