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Türksat 15’inci yıl Kıdem ödülleri programı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 01:15 | Son Güncelleme

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat’a verilen bir güç olduğunu belirterek, bu gücün en doğru şekilde kullanıldığını ifade etti.TÜRKSAT 15’inci yıl kıdem ödülleri programını düzenledi.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat’a verilen bir güç olduğunu belirterek, bu gücün en doğru şekilde kullanıldığını ifade etti.
TÜRKSAT 15’inci yıl kıdem ödülleri programını düzenledi. TOBB konferans salonun da düzenlenen programa TÜRKSAT yönetim kurulu başkanı Kemal Yüksek, TÜRKSAT A.Ş genel müdürü Cenk Şen, TÜRSAT kurucusu Osman Dur, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çalışanlar katıldı. Program İstiklal marşının okunmasının ardından 15 Temmuz şehitlerini anarak başladı.
Eğitimin önemine değinen Yüksek, teknolojinin eğitimle yakalanabileceğini ve takip edilebileceğini bu nedenle bir an önce bu sürecin kurularak, sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Teknoloji tarafındaki eksikliklerin olduğunu dile getiren Yüksek, özellikle insan kaynakları konusundaki eksikliğin giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yüksek, "Hep beraber büyüklerimizin, önderlerimizin gösterdiği yöne doğru ilerleyeceğiz ve ülkemizi, gelişmiş ülkelerin üzerine çıkaracağız. Aynı seviyeye getireceğiz, demiyorum. Çünkü bu bir fırsat, bu fırsat da gelmiş durumda. Bizim ülkemizin insanının yapısına uygun bir döneme geçtik" şeklinde konuştu.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ise, Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının farklı yıllarda uzaya göndererek, uydu haberleşmesi hizmetlerini yürütüldüğünü anlatan Şen, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydu projelerinin ise devam ettiğini ifade etti.
Önümüzdeki dönemde fırlatılacak Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A ile mevcut kapsama alanının artacağını bildiren Şen, söz konusu uyduların fırlatılmasıyla dünya karalarının yüzde 71’ine ve dünya nüfusunun ise yüzde 91’ine ulaşılacağını kaydetti.
Şen, gerek milli altyapıyı gerekse insan kaynağını geliştirmek amacıyla yoğun çalışma içinde olduklarına dikkati çekerek, uluslararası uzay endüstrisine ürün ve hizmet sağlayarak, aranılan ülke olmak üzere gerekli adımları atma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından Türksat AŞ’de 15’inci yılını dolduranlara plaket verildi.
Daha sonrasında müze gezildi.

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