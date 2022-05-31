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Türksat 5A kanal listesi ve bilgileri: Türksat 5A frekans ayarları nasıl yapılır?

30.05.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat 5A uydusu bilindiği üzere 2022 Ocak ayında fırlatıldı. Uydu, 3 Mayıs 2022 itibarıyla da ulaşması gereken 31 derece doğu yörüngesine geldi. Türksat 5A adlı uydunun bir ay boyunca çeşitli test aşamaları sürecek. Haziran'dan sonra ise uydu yayın hayatına başlayacak. Türksat 5A kanal listesi ve bilgileri: Türksat 5A frekans ayarları nasıl yapılır?

Türksat 5A kanal listesi ve bilgileri: Türksat 5A frekans ayarları nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Türksat 5A özellikleri
  • Türksat 5A kanal listesi
  • Türksat 5A'nın amacı

Türksat 5A uydusunun yayın süresinin yaklaşmasıyla birlikte Türksat 5A kanalları ve bilgileri ile alakalı çeşitli bilgiler dolaşıma girdi. Kullanıcılar, Türksat 5A frekans listesi adı altında bir listenin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Bu noktada henüz Türksat, yeni uydusuyla alakalı herhangi bir frekans bilgisi ve kanal bilgisi paylaşımında bulunmadı.

Türksat 5A özellikleri

Türksat, 5. nesil haberleşme uydusu olan Türksat 5A'yı uzaya fırlattı. Bu uydu, 4 Mayıs 2022 itibarıyla uzaydaki ilgili yörüngesi olan Jeosenkron yörüngesine ulaşmayı başardı. Bundan hemen bir gün sonra, yani 5 Mayıs 2022'de uydu ile alakalı yörünge testleri başladı. Test çalışmalarının ardından 28 Haziran 2022 itibarıyla tüm dünyada hizmetlerine başlayacak.

Türksat 5A uydusu güçlü bir elektrik gücü ile çalışıyor. Bu da Eurostar-3000EOR sisteminin üzerine kurulu olduğunu ve 12 kilowatt ile çalışacağını gösteriyor.

31 derece doğu yörüngesine yerleşen uydu, Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. 15 yılın üzerinde de görev süresi bulunuyor. Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin haberleşme alanındaki uydu trafiğinin daha üst bantlara yükseleceği düşünülüyor.

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Türksat 5A kanal listesi

Türksat 4A kullanıcıları şu anda mevcut frekansları üzerinden kanal listelerini kullanmaya devam edecekler. Çünkü henüz Türksat 5A uydu frekansları hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Bu da bizlere henüz belirlenen bir kanal listesinin olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, Türksat 5A'nın 28 Haziran'da hizmete girmesini beklemek gerekiyor.

Hizmete girdiği andan sonra ilerleyen vakitlerde hem Türksat 5A'nın hem de kanal listesinin frekansları paylaşılacaktır. Eğer frekans bilgileri paylaşılmazsa, kullanıcılar Türksat 4A frekansları üzerinden Türksat 5A'da da TV kanallarını izlemeye devam edebilecekler.

Türksat 5A'nın amacı

Türksat 5A adlı uydu, geniş bir coğrafya içerisinde TV yayıncılığı üzerinde çeşitli hizmetler sunacak. Buna ek olarak veri haberleşme alanında da hizmet verecek. Türkiye böylece Ku Bandını kullanan öncü devletlerden birisi haline gelecek.

Türksat 5A, 12 kilovatlık elindeki güçle Türksat 4A ve 4B'ye göre çok daha kaliteli hizmet vadediyor. Böylece TV yayıncılığı ve haberleşme bir üst seviyeye ulaşacak. Türkiye, Türksat 5A ile uydu çalışmaları açısından uluslararası ortamdaki yerini alma yolunda göstermiş olduğu çabaya bir yenisini daha eklemiş oldu.

Türksat 5A'dan sonra Türksat 5B de hizmete girecek. Böylece Türkiye'nin frekans tarafındaki hakları koruma altına alınacak. Bu da ileride uzaya fırlatılacak yeni nesil uydular için yeni frekans hakları demek oluyor.

Türksat 5A'nın da uzaya fırlatılmasıyla eski uydular olan Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A ve Bilsat (Gözlem) uydusu görevini sona erdirdi. Böylece bu uydulara artık erişim kapandı.

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