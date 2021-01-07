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Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

07.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmesine saatler kaldığını belirterek, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağına dikkati çekti.

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nın da kapsama alanına ekleneceği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız."

TÜRKSAT 5A NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak. Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Söz konusu uydunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

(AA)

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