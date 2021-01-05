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Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!

05.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu!

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya gönderilecek.

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

YOLCULUK DÖRT AY SÜRECEK

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

(AA)

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