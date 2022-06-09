Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda uydunun hizmete alınacağını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız."
Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B uydusu, geçtiğimiz yıl aralık ayında uzaya fırlatıldı. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var.
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