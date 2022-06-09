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  4. Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

09.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl aralık ayında uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Bakan Karaismailoğlu, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda uydunun hizmete alınacağını açıkladı.

Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Türksat 5B uydusu hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda uydunun hizmete alınacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız."

Son Dakika: Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı! Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat arttıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı! Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat arttıracak

15 KATTAN FAZLA ARTACAK

Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B uydusu, geçtiğimiz yıl aralık ayında uzaya fırlatıldı. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var.


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Adil Karaismailoğlu
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