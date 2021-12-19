Türksat 5b uydusunun özellikleri! Türksat 5B ne işe yarıyor?

Türksat 5B uydsunun uzaya gönderilmesinin ardından özellikleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin, uydu fırlatan ve uydu üreten ülkelerden ilk 10'da olduğunu belirtti. Hedeflerinin daha ilerisi olduğunu belirten Oktay, "Haberleşme noktasında sadece ses de değil, görüntülü haberleşme ve 5B ile de çok güzel bir geleceğe şahitlik ediyoruz." dedi. İşte Türksat 5B uydusu hakkında merak edilenler...

TÜRKSAT 5B UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip. Uyduda yeni nesil elektrikli itki sistemi bulunuyor. 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek. Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla birlikte Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı güçlenmiş olacak. Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, HidrON, AerON, ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle birlikte dünya üzerinde birçok ülkede kullanılacak.

TÜRKSAT 5B UYDUSU NE İŞE YARIYOR?

Türksat 5B, güç değeri ve faydalı yük kapasitesiyle Türksat uydu filosunun en güçlüsüdür. Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği olan yüksek verimli uydu kategorisinde bulunuyor. Milli uydumuz Türkiye, Kızıldeniz, Orta Doğu'nun tamamı, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Basra Körfezi, Akdeniz, ve yakınlarda bulunan komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet sağlayacak. Türksat 5B, frekansın yeniden kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Türksat 5B Uydu Projesi'nde şirket tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi hedeflenerek Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi. Türksat mühendislerinin desteğiyle ASELSAN tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı. Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.



