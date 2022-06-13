Türksat anten ayarları nasıl yapılır? Türksat anten ayarı kaç derece, LNB frekansı ne olmalı?

Televizyonda yer alan yayınların kusursuz bir biçimde izlenebilmesi açısından bazı gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki, alış anteni ile uydunun tam olarak uyuşmasıdır. Bu sebeple, anten kurulumu yapacak kişilerin yeterli teknik bilgiye sahip olmaları önem arz eder. Eğer bu teknik bilgiye sahip değillerse, mutlaka bir servisi aramaları önerilir.

Türksat anten ayarları nasıl yapılır?

Türksat anten ayarları yaparken bazı adımları izlemeniz gerekir. Anten ayarı yaparken bilmeniz gereken ilk bilgi, evinizde yer alan antenin ayarının iki doğrultuda gerçekleştiğidir. Bunlardan birisi sağ ya da sol rotasyon, diğeri ise yukarı ya da aşağı rotasyondur.

Antenin ayarlarını gerçekleştirirken uydu içerisinde yer alan sinyal gücü zayıf bir kanal seçin.

Bu kanalın da sinyal seviyesi dikkate alınmalıdır. Kanalın frekans düzeyini görmek için kumdada yer alan ‘info’ tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Antende yapacağınız belirtilen rotasyonlardaki hareketiniz sonrasında, uydu için en yüksek sinyal düzeyi hedeflenir.

Bu düzeyi yakaladığınızda anten için en doğru noktayı bulmuş olursunuz. Böylece artık evinizdeki anteniniz uydu yönüne çevirilmiş ve düzgün bir şekilde yönünü bulmuş olur.

Anteninizde yapmış olduğunuz ayarlamalar süresince vidaları gevşetmeniz gerekir. Ayarlama bittikten sonra da anteninizi en ufak oynatmadan tekrardan vidalamalısınız. Bu konuda oldukça hassas davranmanız gerekir. Çünkü en ufak bir hareket sinyal kaybına neden olabilir.

Bir sonraki adım olarak antenin LNB ayarı gerçekleştirilir. Bu sırada alış mekanizmasının uydu polarizasyonuna oturtulması hedeflenir.

Bu işlem için televizyonunuzda düşük sinyal kalitesine sahip bir yayın seçin. Bu sırada kalite ve seviyeyi takip edin.

Bu işlemi yine kumandanın ‘info’ tuşuna basarak gerçekleştirebilirsiniz.

LNB, sabit bir durumda saat yönüne ya da tam tersine doğru döndürün. Böylece seviyenin maksimuma ulaştığı nokta belirlenmiş olur.

Türksat anten ayarı kaç derece?

Anten ayarını yapmaya gelen uzman kişiler yanlarında Satfinder adlı bir cihaz getirir. Bu cihazlar antenin Elevation adlı değerini ölçmek için kullanılır. Söz konusu değer, oturduğunuz bölgeye ve yere göre farklılık gösterir. Örneğin; bir yerde ölçtüğünüzde 45 derece çıkarken diğer bir yerde 49 derece çıkma olasılığı vardır. Bu değer yine de Türkiye şartlarında 45 derece olarak sabitlenmiştir.

Türksat LNB frekansı ne olmalı?

Hassas anten ayarlamaları gerçekleştikten sonra sıra Türksat 42E LNB ayarları işlemine gelir. Bu işlem daha çok televizyonda ilgili alanlardan yapılmaktadır.

Türksat LNB frekansı ayarının gerçekleştirilmesi oldukça kolaydır. Eski tip bir uydu alıcısına sahipseniz, bu işlem ekli durumda bulunmadığından manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Öncelikle işleme başlamak için uydu alıcınızdaki ‘Uydu Ayarları’ adlı bölümden ‘TP Ekleme’ bölümüne girmeniz gerekir. Ardından ‘Uydu İsmi’ adlı kısma ‘Türksat 4a’ yazmalısınız.

Bunu takiben uydu LNB ayarları bölümüne de:

LNB Tipi: Universal

LNB Low Frekans: 9600

LNB High Frekans: 10600

22 kHz: Otomatik

12 V: Kapalı

DISEgG: LNB1

Frekans: 11844

Sinyal: %99

bilgilerini doldurun. Bu işlemi televizyonunuzda gerçekleştirdiğiniz takdirde Türksat LNB frekans ayarı başarıyla tamamlanmış olur.

Türksat 42.0 e frekans ayarları

Türksat 42.0 e adlı uydunun kanallarına erişmek için öncelikle o kanalları televizyonunuza eklemeniz gerekir. Bunun için de ihtiyaç duyacağınız ilk şey Türksat 42.0 e adlı uydunun frekans ayarları olur. Bu ayarları gerçekleştirdiğinizde Türksat bünyesinde yer alan tüm kanallar televizyonunuzun uydu alıcısına eklenir.

Bu noktada Türksat uydu güncelleştirme ayarlarını yapmanız için aşağıdaki frekans listesini uygulamanız gerekir:

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27500

FEC: ¾

Yukarıda maddeler halinde yer alan bilgileri uydu alıcınızda ilgili yerlere girdiğinizde Türksat bünyesinde yer alan kanallar televizyonunuza eklenecektir.



