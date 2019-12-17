Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız"

Şen, Türksat olarak gençlere geleceğin teknolojilerinde yer almaları için birçok fırsat sağladıklarını vurgulayarak, "Teknoloji çok hızlı değişiyor ve bizler de buna hazır olmak zorundayız. Türksat olarak gençlerin hem çalışacağı hem de başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız." diye konuştu.

Takımın birçok gence ışık tuttuğunu aktaran Şen, "Siz gençler, geleceği şekillendirmede aldığınız büyük görevlerle büyük sorumluluk üstlenmiş durumdasınız. Üniversitede aldığınız eğitimler, sizi gerçek hayatta belli yere taşıyacak kadar bir birikim oluşturuyor ama asıl şey, öğrenmeye olan hevesiniz ve isteğinizle kendi geleceğinizi, dolayısıyla ülkemizin geleceğini şekillendirmek." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde birçok uluslararası başarıya imza atan Grizu- 263 Uzay Takımı'nın düzenlediği "Hayallerde İstikrar ve Gerçeklik" adlı söyleşiye katılan Şen, teknolojinin çok hızlı geliştiğini ve buna hazır olunması gerektiğini belirtti.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, gençlerin hem çalışacağı hem de başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Türksat'ın şu anda 3A, 4A ve 4B olmak üzere üç uydusu bulunduğuna değinen Şen, şunları kaydetti:

"Bu 3 uyduyla 118 ülke üzerinde 3,5 milyar insana ulaşıyoruz. 5A ve 5B uydularıyla da uydu filomuzu arttırıyoruz. Daha da gurur duyduğumuz bir şey var ki tamamen yerli mühendislerimizce tasarlanmış ve bizi haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri yapacak 6A da geliyor. Bu uydularla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 6 uydudan mütevellit bir filoya sahip olacağız. Bunların hepsi, bu yola baş koyan gençlerin desteğiyle oldu."

Grizu-263 Uzay Takımı'nın ana destekçisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Genel Müdürü Salih Cem Oral da takımın ülke ve dünya çapında kazandığı başarıları büyük bir gururla izlediklerini ifade ederek, bunun, gençlerin gerçekten inandıklarında ve çalıştıklarında neler başarabileceklerini gösterdiğini vurguladı.

Vali Erdoğan Bektaş ise Grizu 263 Takımı'nın başarılı olabilmek için çok emek verdiğine dikkati çekerek, gençlere, üniversiteye, şehre yeni bir ufuk, çizgi ve hedefler koyup yollarına devam ettiklerini bildirdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da elde edilen başarıların diğer öğrencilere de örnek olacağını belirterek, yürekten istenildiği ve çalışıldığı takdirde başarılı olunacağının altını çizdi.

