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Türksat ’Bilgi Sistemleri Yönetim Konferansı’na sponsor olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Bilgi Sistemleri Yönetim Konferansı (IMISC 2019), Türksat A.Ş.’nin iletişim sponsorluğunda 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde “Bağlantılılık ve Sibergüvenlik” ana temasıyla gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Yönetim Konferansı, yönetim-bilişim sistemleri konusunda çalışan temel araştırma grupları ile dünyanın önde gelen pek çok firmasını bir araya getirecek.

Bilgi Sistemleri Yönetim Konferansı (IMISC 2019), Türksat A.Ş.’nin iletişim sponsorluğunda 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde “Bağlantılılık ve Sibergüvenlik” ana temasıyla gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Yönetim Konferansı, yönetim-bilişim sistemleri konusunda çalışan temel araştırma grupları ile dünyanın önde gelen pek çok firmasını bir araya getirecek. Konferans, Türksat Tanıtım Kanalı’ndan 10-11 Ekim tarihlerinde canlı yayınlanacak. IMISC 2019’de davetli konuşmacıların yanı sıra, akademi ve iş dünyası için ayrılmış tartışma bölümleri, genç araştırmacılar için çalıştay ve doktora konsorsiyumu gibi faaliyetleri içeren kısa eğitim ve çalıştaylar da yer alacak.

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