Türksat, e-Beyas 2019 Sempozyumu’nda

Türksat’ın sponsorluğunda düzenlenen e-Beyas Sempozyumu, Ankara Üniversitesinde başladı.

“Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: e-Belge-e-Arşiv-e-Devlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka” ana temasıyla düzenlenen e-Beyas Sempozyumu, Türksat A.Ş. ana sponsorluğunda ve Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyum, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bilgi ve belge yönetimi alanındaki akademisyenleri konuk edecek. Sempozyumda araştırmacılar için çalıştay ve doktora konsorsiyumu gibi faaliyetleri içeren kısa eğitim ve çalıştaylar da yer alacak.

