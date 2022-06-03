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Türksat otomatik kanal arama frekansı nedir? Türksat tanıtım kanalı frekansı nasıl çalışır?

01.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat uydusunun bünyesinde yer alan kanalları uydu alıcısına eklemek için frekanslarını bilmek gerekir. Frekanslarını öğrendikten sonra da uydu alıcısına bilgiler girilerek otomatik kanal ayarlama adımları gerçekleştirilir. Peki, Türksat otomatik kanal arama frekansı nedir?

Türksat otomatik kanal arama frekansı nedir? Türksat tanıtım kanalı frekansı nasıl çalışır?

İçindekiler

  • Türksat otomatik kanal arama frekansı
  • Türksat otomatik güncelleme

Türksat, bünyesinde pek çok yerli ve yabancı kanalı barındırır. Her bir kanalın paketi vardır. Bu paketlerin de birer frekansları bulunur. Bu frekanslar dahilinde kanallar, uydu alıcısına eklenir ve izleyici için hazır konuma gelir. Son konuma gelmeden önce ise yapılması gereken bazı işlemler vardır.

Türksat otomatik kanal arama frekansı

Türksat izleyicilerin işlerini kolaylaştıracak bir hizmet sunar. Böylece izleyiciler Türksat LNB frekansı bilgilerini girerek tüm kanalları televizyonda izlenmeye hazır hale getirirler. Bunun için Türksat tanıtım kanalı frekansının bilinmesi gerekir. İlgili kanalın frekansı da Türkiye ve Avrupa izleyicileri için 12380 V, buna ek olarak sembol oranı da 27500 olarak belirlenmiştir. Türkiye ve Doğu kapsama alanında yer alanlar için de 12423 H, sembol oranı 30000 olarak belirtilmiştir. Bu noktada frekansları televizyona girmek için bir yol izlemek gerekir.

Bu yol da şu şekildedir:

  • Uydu alıcısının, alıcının modeline göre 'Kurulum' ya da 'Ayarlar' menüsüne girilir.
  • Televizyon kumandasından 'Tek kanal arama' alt menüsüne basılır.
  • 'Tek kanal arama' menüsündeki 'Uydu' kısmından 'Türksat 42E frekansı ve Türksat Ankara Paket bilgileri manuel olarak ilgili yerlere girilir.
  • İlgili bölümden 'Şebeke Arama' yani 'Network Search' ibaresinin açık konuma getirilmesi gerekir.
  • İşlemi takiben otomatik arama sonucunda, en güncel kanal hakkındaki frekans bilgileri uydu alıcınızda izlenebilir hale gelir.
Türksat 42E LNB ayarları: Türksat 42E frekansı kaç olmalı?Türksat 42E LNB ayarları: Türksat 42E frekansı kaç olmalı?

Türksat otomatik güncelleme

Uydu alıcınızda kanallarınız mevcutsa, bu kanalların frekanslarını sürekli olarak manuel bir şekilde güncellemek zorunda değilsiniz. Bunun için Türksat'ın izleyicilere sunduğu Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) hizmeti vardır.

Bu hizmet sayesinde Türksat frekans 2022 tüm kanallar için otomatik olarak güncellenir. Sizde manuel olarak güncellemeye vaktinizi ayırmamış olursunuz. Bu özelliği kullanabilmek için ise uydu alıcınızın TKGS'yi desteklemesi gerekmektedir.

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