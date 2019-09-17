Türksat, Teknofest’te 8K çekim gerçekleştirecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te milli ürünler, milli teknolojiler ve gösteriler, Türksat tarafından yaklaşık 33 milyon piksellik Ultra HD 8K kalitesiyle çekilecek.

Dünya ile rekabet etmeye başlayan milli ürünler ve milli teknolojiler, 7680 x 4320 gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip Dünya’daki en yüksek yayın formatı ile Teknofest kayıt altına alınacak.

Katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı etkinliklerde ve fuarlarda çok yüksek kalitede çekilmiş bu görüntüler, ziyaretçilere sunularak ülkemizin milli teknolojilerinin tanıtımına katkı sağlanacak.

Ultra HD 8K çekim, festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek.

