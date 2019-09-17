HABER

Türksat, Teknofest’te 8K çekim gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te milli ürünler, milli teknolojiler ve gösteriler, Türksat tarafından yaklaşık 33 milyon piksellik Ultra HD 8K kalitesiyle çekilecek.Dünya ile rekabet etmeye başlayan milli ürünler ve milli teknolojiler, 7680 x 4320 gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip Dünya’daki en yüksek yayın formatı ile Teknofest kayıt altına alınacak.Katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı etkinliklerde ve fuarlarda çok yüksek kalitede çekilmiş bu görüntüler, ziyaretçilere sunularak ülkemizin milli teknolojilerinin tanıtımına katkı sağlanacak.Ultra HD 8K çekim, festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te milli ürünler, milli teknolojiler ve gösteriler, Türksat tarafından yaklaşık 33 milyon piksellik Ultra HD 8K kalitesiyle çekilecek.
Dünya ile rekabet etmeye başlayan milli ürünler ve milli teknolojiler, 7680 x 4320 gibi yüksek bir çözünürlüğe sahip Dünya’daki en yüksek yayın formatı ile Teknofest kayıt altına alınacak.
Katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı etkinliklerde ve fuarlarda çok yüksek kalitede çekilmiş bu görüntüler, ziyaretçilere sunularak ülkemizin milli teknolojilerinin tanıtımına katkı sağlanacak.
Ultra HD 8K çekim, festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
ALES başvuru dönemi başladıALES başvuru dönemi başladı
Kulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladıKulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.