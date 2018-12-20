"Türksat ve Sektördeki Yeri" konferansı

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının, Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Şen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu 3'üncü Geleneksel Mühendislik Haftası kapsamında, "Türksat ve Sektördeki Yeri" konulu konferansta değerlendirmelerde bulundu. Türksat AŞ'nin genel yapısı hakkında bilgi veren Şen, Türksat'ın bilişim hizmetleri, kablo hizmetleri ve uydu hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini anlattı. Bu hizmetleri geliştirerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak istediklerini belirten Şen, "Biz, gençlerimizin daha iyi bir dünyada yaşamasını ve gelişen teknolojinin nimetlerinden daha iyi yararlanmasını istiyoruz. Bunun için de devlet büyüklerimiz büyük fedakarlıklar yaparak iki tane uydu satın aldı. Bu uyduların her birine 300 milyon dolar verildi." dedi. Yeni uyduların sahip olduğu teknolojinin, dünyada 5 ülkede bulunduğunu ve bunlardan birinin Türkiye olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Bu teknoloji bize ne avantaj sağlayacak? Üç ayrı noktadan geri kestirme yaparsanız nerede olduğunuzu daha doğru bulursunuz. Şu anda herkes cep telefonundan birbirine konum gönderiyor. Bu konumu size GPS uyduları söylüyor. Yarın bir gün birisi bu GPS uydularını kapasa, nerede olduğunuzu bile bulamazsınız. Bu durum bizim için değil ama havadaki F16 için, yerdeki top için, Afrin'deki tugay için çok önem arz ediyor. İşte biz de o günlere hazırlanmak için şimdiden bu uyduları uzaya atıyoruz." - "Türkiye kendi uydusunu üretmektedir" Yerli Haberleşme Uydusu Projesi Türksat 6A'dan da bahseden Şen, Türksat 6A Yerli Haberleşme Uydusu Projesi sözleşmesinin 15 Aralık 2014 tarihinde imzalandığını hatırlattı. Yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Şen, "TÜBİTAK’ın öncülüğünde Türksat 6A'nın da içinde yer aldığı ortak işbirliğiyle Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türkiye kendi uydusunu üretmektedir. Türksat 6A yerli haberleşme uydu projesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile Türksat müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay proje yöneticisi, TAI, ASELSAN ve CTech ise yüklenici kurumlar olarak yer almaktadır" diye konuştu.