HABER

"Türksat ve Sektördeki Yeri" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:28 | Son Güncelleme

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen: - "TÜBİTAK’ın öncülüğünde Türksat 6A'nın da içinde yer aldığı ortak iş birliğiyle Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türkiye kendi uydusunu üretmektedir"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının, Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu bildirdi.

Şen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu 3'üncü Geleneksel Mühendislik Haftası kapsamında, "Türksat ve Sektördeki Yeri" konulu konferansta değerlendirmelerde bulundu.

Türksat AŞ'nin genel yapısı hakkında bilgi veren Şen, Türksat'ın bilişim hizmetleri, kablo hizmetleri ve uydu hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Bu hizmetleri geliştirerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak istediklerini belirten Şen, "Biz, gençlerimizin daha iyi bir dünyada yaşamasını ve gelişen teknolojinin nimetlerinden daha iyi yararlanmasını istiyoruz. Bunun için de devlet büyüklerimiz büyük fedakarlıklar yaparak iki tane uydu satın aldı. Bu uyduların her birine 300 milyon dolar verildi." dedi.

Yeni uyduların sahip olduğu teknolojinin, dünyada 5 ülkede bulunduğunu ve bunlardan birinin Türkiye olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Bu teknoloji bize ne avantaj sağlayacak? Üç ayrı noktadan geri kestirme yaparsanız nerede olduğunuzu daha doğru bulursunuz. Şu anda herkes cep telefonundan birbirine konum gönderiyor. Bu konumu size GPS uyduları söylüyor. Yarın bir gün birisi bu GPS uydularını kapasa, nerede olduğunuzu bile bulamazsınız. Bu durum bizim için değil ama havadaki F16 için, yerdeki top için, Afrin'deki tugay için çok önem arz ediyor. İşte biz de o günlere hazırlanmak için şimdiden bu uyduları uzaya atıyoruz."

- "Türkiye kendi uydusunu üretmektedir"

Yerli Haberleşme Uydusu Projesi Türksat 6A'dan da bahseden Şen, Türksat 6A Yerli Haberleşme Uydusu Projesi sözleşmesinin 15 Aralık 2014 tarihinde imzalandığını hatırlattı.

Yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Şen, "TÜBİTAK’ın öncülüğünde Türksat 6A'nın da içinde yer aldığı ortak işbirliğiyle Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türkiye kendi uydusunu üretmektedir. Türksat 6A yerli haberleşme uydu projesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile Türksat müşteri kurum, TÜBİTAK Uzay proje yöneticisi, TAI, ASELSAN ve CTech ise yüklenici kurumlar olarak yer almaktadır" diye konuştu.

Şen, bol bol okuyun önerisinde bulunduğu öğrencilere, hedefe odaklanıp vazgeçmeden çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı ise çağın bilişim, teknoloji, haberleşme, uydu ve uzay çağı olduğunu kaydetti.

Her alanda olduğu gibi uzay alanında da millileşme faaliyetlerinde ciddi adımların atıldığını vurgulayan Pınarbaşı, "Türksat da bu bağlamda millileşme alanında çok ciddi faaliyetler yürütüyor. Birkaç gün önce gazetelerde yer alan haber çok dikkatimi çekti. Amerika Birleşik Devletleri, Uzay Komutanlığı kurdu. Dolayısıyla bizim de bu konulardaki çalışmaları çok daha ileri götürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şen'e Alanya Kalesi maketi ve ALKÜ mührü verildi.

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye olduİbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya TÜRKSAT

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.