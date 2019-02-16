TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ı işgal ederek iki çalışanını şehit eden darbeciler hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Darbecilerin, televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı işgal etmelerine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 13 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", ayrıca bu sanıklardan 8'ine iki kurum çalışanını şehit ettikleri için de ikişer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının verildiği dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin ise hukuken geçerli ve elverişli olduğu anlatıldı.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırımına gidilerek takdir indirimi yapılmamasının da yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.