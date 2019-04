Türksat’ın SOTM Anteni, IDEF’de

Uydu ve Kablo operatörü Türksat A.Ş.’nin geliştirdiği SOTM anteni (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi), 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’19) sergilenecek.

İstanbul’da 30 Nisan günü açılışı gerçekleştirilecek olan fuarda, Türksat 14. salon 1433/C numaralı stantta yerini alacak. Fuarda, Türksat’ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, Türksat tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkânı sağlayan SOTM antenleri (1 adet marine tipi SOTM anten ile 1 adet kara tipi SOTM) da sergilenecek.

"İhtiyaca özel tasarım ve üretim"

Türksat’ın yurt içi imkanlardan azami yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarladığı SOTM anteni, tüm üstün özelliklerinin yanı sıra (benzer çözümlerin üçte biri oranındaki fiyatıyla) düşük maliyet imkânı da sunuyor. SOTM donanımının tasarımda sağlanan yüzde 100 yerliliğin yanı sıra, Türkiye’de henüz üretilmeyen alt bileşenler dışında, yüksek bir yerlilik rakamına ulaşıldı.