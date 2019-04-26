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Türksat’ın SOTM Anteni, IDEF’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Uydu ve Kablo operatörü Türksat A.Ş.’nin geliştirdiği SOTM anteni (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi), 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’19) sergilenecek.Uydu ve kablo operatörü Türksat A.Ş’nin geliştirdiği SOTM anteni (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi), 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’19) sergilenecek.İstanbul’da 30 Nisan günü açılışı gerçekleştirilecek olan fuarda, Türksat 14.

Uydu ve Kablo operatörü Türksat A.Ş.’nin geliştirdiği SOTM anteni (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi), 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’19) sergilenecek.
Uydu ve kablo operatörü Türksat A.Ş’nin geliştirdiği SOTM anteni (SATCOM On The Move / Hareket Hâlinde Uydu İletişimi), 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’19) sergilenecek.
İstanbul’da 30 Nisan günü açılışı gerçekleştirilecek olan fuarda, Türksat 14. salon 1433/C numaralı stantta yerini alacak. Fuarda, Türksat’ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, Türksat tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet imkânı sağlayan SOTM antenleri (1 adet marine tipi SOTM anten ile 1 adet kara tipi SOTM) da sergilenecek.
"İhtiyaca özel tasarım ve üretim"
Türksat’ın yurt içi imkanlardan azami yararlanarak, herhangi bir yetenek tekrarına yol açmadan tasarladığı SOTM anteni, tüm üstün özelliklerinin yanı sıra (benzer çözümlerin üçte biri oranındaki fiyatıyla) düşük maliyet imkânı da sunuyor. SOTM donanımının tasarımda sağlanan yüzde 100 yerliliğin yanı sıra, Türkiye’de henüz üretilmeyen alt bileşenler dışında, yüksek bir yerlilik rakamına ulaşıldı.

"SOTM Anteninin teknik özellikleri"
SOTM anteni, Türksat’ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda, Ka-Bantta çalışıyor. Fiber ve GSM altyapılarının bulunmadığı yerlerde, ekonomik ve yüzde 99.5 oranında kesintisiz iletişim sağlayan SOTM anteni, karada ve denizde uydu aracılığıyla internet bağlantısı sağlayabiliyor. Hareket hâlindeyken Ka-Bant üzerinden 6 mbps (yükleme) / 25 mbps (indirme) hızında internet bağlantısı sunan sistem, fiziki karasal sınırlar içinde ve Türkiye kıyılarında kullanılabiliyor. Türksat 5B haberleşme uydusu uzaya gönderildikten sonra ise Ka-Bant üzerinden Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz kapsama alanında internet hizmeti verilmesi hedefleniyor.
"SOTM Anteni, stratejik kabiliyet kazandırıyor"
Türksat, SOTM anteninin ürün yelpazesine katılması ile birlikte, uydu sinyalini, uydu ağ sistemini ve anteni (donanımı) sağlayan firma haline geldi. Bu üç bileşeni de Türksat’ın yönetiyor olması, özellikle kamu kurumları ve askeri kullanıcılar için çok kritik kabiliyetleri de beraberinde getiriyor. Tüm bileşenler Türksat imzasını taşıdığı için, bant genişliği en verimli şekilde kullanılabiliyor. Gerektiğinde, acil durumlarda, bant genişliği arttırılabiliyor. İletişimin tüm güvenliği ise Türksat garantisi altına alınmış oluyor.

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