Türksat’tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı’na destek

Türksat, 36. Ulusal Bilişim Kurultayı’na iletişim desteği verecek.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 36. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2019), 6-7 Kasım tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilecek. Türksat’ın iletişim desteği vereceği kurultay, "Güvenli Dijital Gelecek Yapay Zekâ" temasıyla düzenlenecek. Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultaya kamu kesimi ile özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler ile girişimciler katılım sağlayacak.

