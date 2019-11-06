HABER

Türksat’tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

Türksat, 36.

Türksat, 36. Ulusal Bilişim Kurultayı’na iletişim desteği verecek.
Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 36. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2019), 6-7 Kasım tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilecek. Türksat’ın iletişim desteği vereceği kurultay, "Güvenli Dijital Gelecek Yapay Zekâ" temasıyla düzenlenecek. Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultaya kamu kesimi ile özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler ile girişimciler katılım sağlayacak.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyorEminönü’ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor
Eşinin terk ettiği kadın, çocuklarıyla iş kurduEşinin terk ettiği kadın, çocuklarıyla iş kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

Kadın yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

Konya'daki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.