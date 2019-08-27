TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Orta Asya turnesinde

TÜRKİSTAN (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrasının Orta Asya turnesi, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki konserle başladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşunun 10. yılına ithafen düzenlenen turne kapsamındaki ilk konser, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Konser Salonu'nda düzenlendi.

Türk dünyasının farklı ülkelerinden seçilmiş genç sanatçıların bir araya getirilmesiyle oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası konseri, sanatseverlerce yoğun ilgiyle izlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konserden önce yaptığı açıklamada, orkestranın ilk kez Orta Asya turuna çıktığını söyledi.

Orkestranın kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanında konserler verdiğini anımsatan Kaseinov, Türk devletlerinde ilk kez böyle geniş bir turne düzenlediklerini belirtti.

- "Genç yetenekler, bestekarlarımızı dünyaya tanıtmaktadır"

Kaseinov, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenlerin TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya geldiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerimizin konservatuvarlarında öğrenim gören öğrencilerden seçtiğimiz genç yetenekler, TÜRKSOY turneleriyle dünyanın dört bir yanında konserlere imza atarak, kültürümüzün taşıyıcıları bestekarlarımızı dünyaya tanıtmaktadır." diye konuştu.