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TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Orta Asya turnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Gençlik Oda Orkestrası, Orta Asya turnesi kapsamında ilk konserini Türkistan'da düzenledi - TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: - "Tüm sanatseverleri, Türk dünyasının ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı iş birliği iradesinin somut bir meyvesi olan orkestrayı dinlemeye davet ediyorum"

TÜRKİSTAN (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrasının Orta Asya turnesi, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki konserle başladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşunun 10. yılına ithafen düzenlenen turne kapsamındaki ilk konser, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Konser Salonu'nda düzenlendi.

Türk dünyasının farklı ülkelerinden seçilmiş genç sanatçıların bir araya getirilmesiyle oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası konseri, sanatseverlerce yoğun ilgiyle izlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konserden önce yaptığı açıklamada, orkestranın ilk kez Orta Asya turuna çıktığını söyledi.

Orkestranın kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanında konserler verdiğini anımsatan Kaseinov, Türk devletlerinde ilk kez böyle geniş bir turne düzenlediklerini belirtti.

- "Genç yetenekler, bestekarlarımızı dünyaya tanıtmaktadır"

Kaseinov, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenlerin TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya geldiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerimizin konservatuvarlarında öğrenim gören öğrencilerden seçtiğimiz genç yetenekler, TÜRKSOY turneleriyle dünyanın dört bir yanında konserlere imza atarak, kültürümüzün taşıyıcıları bestekarlarımızı dünyaya tanıtmaktadır." diye konuştu.

Turnenin, Türk Konseyinin kuruluşunun 10. yılına ithaf edildiğini dile getiren Kaseinov, "Tüm sanatseverleri, Türk dünyasının ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı iş birliği iradesinin somut bir meyvesi olan orkestrayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.

- Turne, Azerbaycan'daki konserlerle sona erecek

10 farklı ülkeden 100'e yakın genç sanatçının oluşturduğu orkestranın başında, Tataristan'dan Renat Salavatov, Kazakistan'dan Anvar Akbarov ve Azerbaycan'dan Mustafa Mehmandarov bulunuyor.

Turne, 29 Ağustos-2 Eylül'de Kazakistan'ın Çimkent, Taraz ve Almatı kentlerinde verilecek konserlerle devam edecek ve 4 Eylül'de Kırgızistan'da, 9 Eylül'de de Azerbaycan'da yapılacak konserlerle sona erecek.

- TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası

TÜRKSOY üyesi ülkelerin yetenekli konservatuvar öğrencilerinin bir araya getirilmesiyle 2010'da kurulan orkestra, bugüne kadar Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Fransa, İngiltere, İskoçya, İtalya, Kosova, Karadağ, Makedonya, Slovakya ve Sırbistan'ın çeşitli şehirlerinde 60'a yakın konser verdi.

İlk konserini 2010'da Ankara ve İstanbul'da gerçekleştiren orkestra, ilk albümünü de 2011'de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 20. yılına ithafen çıkarmıştı.

Orkestra, 2017 ve 2018'de Makedonya, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'a 10 konserlik turne gerçekleştirmişti.

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Orta Asya turnesi TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov

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