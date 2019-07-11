TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı oldu

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Purtaş'ın TÜRKSOY'un, Türk dünyasının manevi mirasına sahip çıkma ve uluslararası bir kuruluş olma yolunda gösterdiği çalışmalara destek olduğunu belirterek, Purtaş'ı aralarından ayrılan bir isim olarak değil kendilerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Deniz Çakar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Etimesgut Belediye Başkanı Yardımcısı Alaaddin Sonat, TRT Avaz Kanal Koordinatörü Sedat Sağırkaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008'den bu yana TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Fırat Purtaş, TÜRKSOY merkezinde düzenlenen törenle görevini Çakıcı'ya devretti.

Kaseinov, 2008'den bugüne yaptığı hizmetlerden ötürü Purtaş'a teşekkürlerini ileterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önerisi ve TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının da destekleriyle yeni görevine başlayacak olan Çakıcı'yı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Çam da görevi süresince önemli başarılı çalışmalara imza atan Purtaş'a teşekkür ederek, görevi devralan Çakıcı'ya başarılar diledi.

Çam, TÜRKSOY'un kültürel ve sanatsal çalışmalarla 21.yüzyılın Türk dünyasının asrı olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Purtaş ise TÜRKSOY'da görev yapma ve Genel Sekreter Kaseinov'la çalışmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu onurlu görevi gönül rahatlığıyla devretmenin memnuniyetini yaşıyorum. Sayın Çakıcı'ya başarılar dilerken sadece TÜRKSOY'a değil tüm Türk dünyasına hizmet etmeye her zaman hazır olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Çakıcı da TÜRKSOY'un, Türk dünyasının gönül coğrafyasının haritasını çizmek ve geçmişle gelecek, doğuyla batı arasında köprüler kurmak amacıyla toplanan bir organizasyon olduğunu belirtti.