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TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:20 | Son Güncelleme

Düsen Kaseinov: - "TÜRKSOY, Özbekistan'ın faal katılımıyla daha da güçlenecektir"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatın, Özbekistan'ın faal katılımıyla daha da güçleneceğini söyledi.

TÜRKSOY heyeti Taşkent'te Kültür Bakanlığını ziyaret ederek, Özbek Bakan Bahtiyar Sayfullayev ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Kaseinov, uzun zamandır bir araya gelmeyi beklediklerini belirterek, artık taraflar arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Özbekistan'ın teşkilattaki faaliyetine kısa bir ara verdiği dönemde bile Özbek kültür ve sanat adamlarıyla iş birliğinin devam ettiğinin altını çizen Kaseinov, "Özbekistan'ın faal katılımı olmadan Türk dünyası eksikti. Özbekistan'ın zengin tarihi ve kültürü, sadece Türk dünyasının değil, dünya medeniyetinin hazinesidir." dedi.

Kaseinov, Özbekistan'ın teşkilata faal katılımının önemine işaret ederek "TÜRKSOY'daki yeriniz duruyor. Bayrağınız da asılı. Özbekistan Kültür Bakanının TÜRKSOY'daki temsilcisine ait oda da sizleri bekliyor. Ne zaman isterseniz herhangi bir açıklama yapmaksınız gelebilirsiniz. Biz, bu kararı bekliyoruz. TÜRKSOY, Özbekistan'ın faal katılımıyla daha da güçlenecektir." diye konuştu.

Sayfullayev de Özbekistan'ın, üyesi olduğu TÜRKSOY ile iş birliğini daha da geliştirmek istediğini kaydederek, "Kimse bizi TÜRKSOY'dan çıkarmadı, bizim bayrağımız (orada) asılı duruyor. Biz, sadece geçici olarak faaliyetimize kısa bir ara vermiştik." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Kaseinov ve Sayfullayev, karşılıklı hediye takdiminde bulundu ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaseinov ve beraberindeki heyet, yarın Hive şehrinde incelemelerde bulunacak.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Özbekistan'da

- Düsen Kaseinov: - "TÜRKSOY, Özbekistan'ın faal katılımıyla daha da güçlenecektir"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Özbekistan'da
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Özbekistan Özbekistan Kültür Bakanı Bahtiyar Sayfullayev TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov

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