TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası Japonya turnesine çıkıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Halk Çalgıları Orkestrası ile teşkilat üyesi ülkelerin solistleri, Japonya turnesine çıkacak.
Türk dünyasının milli enstrümanlarının bir araya getirilmesiyle 2016'da kurulan TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası ve teşkilat üyesi ülkelerin solistlerinin katılımıyla 13-20 Kasım'da Japonya'da gerçekleştirilecek konserlerde, Türk halk ezgilerinin Japonya'ya taşınması hedefleniyor.
Orkestranın konserlerinde, Türk dünyasından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan, Hakasya, Tıva, Saha-Yakut, Gagauz Özerk Yeri (Moldova) ve Moğolistan geleneksel müzik ustaları, solist sanatçılar ve dansçılar sahne alacak.
TÜRKSOY üyesi ülkeler ve kültür bakanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin Japonya büyükelçiliklerinin ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek turne, Japonya'nın Tokyo, Kawasaki, Yokohama ve Hamamatsu şehirlerini kapsıyor.
Orkestrada, 12 ülkeden 50 sanatçı yer alıyor. Turneye katılan sanatçılar, Tokyo Sanat Üniversitesi öğrencilerine Türk halk dansları ve milli enstrümanlar üzerine uzmanlık dersleri de verecek.
- İlk konser İstanbul'da
Japonya turnesi öncesi TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, TÜRKSOY ve Okçular Vakfı iş birliğinde yarın saat 19.30'da İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ücretsiz konser verecek.
Orkestra, İstanbul konserinin ardından 13-20 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın 4 şehrinde 6 konser düzenleyecek.
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- Cengiz Aytmatov Japonya'da anılacak
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi kararıyla 2018 yılını, doğumunun 100. yılında "Gara Garayev Yılı" ve doğumunun 90. yılında "Cengiz Aytmatov Yılı" ilan eden TÜRKSOY, Japonya turnesiyle Türk dünyasının öncü isimlerini dünyaya tanıtacak.
Bu kapsamda TÜRKSOY, 16 Kasım'da Tokyo şehrinde gerçekleştirilecek konseri, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’a ithaf edecek. Kırgızistan'ın Japonya Büyükelçiliği iş birliğinde anma töreni de düzenlenecek.
- "Türk halkları ve Japon halkı birbirine çok benziyor"
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, turneyi teşkilatın 25. yılına ithaf ettiklerini belirterek, bu yıl sadece Japonya'da değil, Avrupa ve Amerika kıtasında da birçok etkinlik düzenleme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Kültür bakanlarının 25 yıl önce bir araya gelerek TÜRKSOY'u kurduğunu hatırlatan Kaseinov, geçen çeyrek asırda çok önemli yol katettiklerini dile getirdi.
Yeni hedefler için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Kaseinov, şunları kaydetti:
"Her yıl daha önce gitmediğimiz topraklarda sesimizi duyurmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda ilk kez Japonya’da sanatseverlerle buluşacağız. TÜRKSOY üyesi ülkelerin milli enstrümanlarını bir araya getirerek kurduğumuz orkestramızın konserlerinde sanatseverler, Azerbaycan'ın tarını, Kazakistan'ın dombrası ve kıl kopuzunu, Türkiye’nin kemençesi ve kanunun yanı sıra belki de adını daha önce hiç duymadığımız gıcak, rübap, çopo çoor, kıl kıyak, doyra ve balaban gibi pek çok milli enstrümanı ilk kez dinleme fırsatı yakalayacak."
Japon halkının orkestrayı çok beğeneceği düşüncesini paylaşan Kaseinov, "Toplumsal ilişkilerimiz ve gelenek göreneklerimize olan bağlılıklarımızı göz önünde bulundurursak birbirimize çok benziyoruz. Benzerliklerimizi ortaya çıkarmanın yanı sıra kültürümüzün zenginliğini Japonya'da gösterme fırsatı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.
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