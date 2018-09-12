TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası ilk konserini verdi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bünyesinde kurulan ''TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası'' Kazakistan'ın Aktau şehrinde ilk konserini verdi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın girişimleriyle 2010'da kurulan ve dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri konserlerle, klasik Türk müziğinin dünyada tanınmasına katkı sağlayan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın ardından TÜRKSOY bünyesinde yeni bir orkestra daha kuruldu.

Aktau şehri Filarmoni Orkestrası sanatçıları ve TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası sanatçılarının bir araya getirilmesiyle kurulan ''TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası'', ağustosta Hazar Denizi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Aktau'da ilk konserini verdi.

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin ''Dört Keman Konçertosu'' ile başlayan ve Azerbaycanlı şef Mustafa Mehmandarov'un oda orkestrası için ilk kez düzenlediği İstanbul türküsü "Üsküdar’a Giderken’’ isimli eserle son bulan konsere katılan sanatseverler Avrupa, Anadolu ve Orta Asya topraklarından melodilerle farklı bir müzikal yolculuğa çıktı.