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TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası ilk konserini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen konserin repertuvarında dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyasından tanınmış pek çok bestecinin eserleri de yer aldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) bünyesinde kurulan ''TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası'' Kazakistan'ın Aktau şehrinde ilk konserini verdi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın girişimleriyle 2010'da kurulan ve dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri konserlerle, klasik Türk müziğinin dünyada tanınmasına katkı sağlayan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın ardından TÜRKSOY bünyesinde yeni bir orkestra daha kuruldu.

Aktau şehri Filarmoni Orkestrası sanatçıları ve TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası sanatçılarının bir araya getirilmesiyle kurulan ''TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası'', ağustosta Hazar Denizi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Aktau'da ilk konserini verdi.

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin ''Dört Keman Konçertosu'' ile başlayan ve Azerbaycanlı şef Mustafa Mehmandarov'un oda orkestrası için ilk kez düzenlediği İstanbul türküsü "Üsküdar’a Giderken’’ isimli eserle son bulan konsere katılan sanatseverler Avrupa, Anadolu ve Orta Asya topraklarından melodilerle farklı bir müzikal yolculuğa çıktı.

Kazakistan'dan Anvar Akbarov ve Azerbaycan'dan Mehmandarov şefliğinde, yaklaşık 90 dakika süren konserin repertuvarında dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyasından tanınmış pek çok bestecinin eserleri de yer aldı.

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- Hazar Denizi Zirvesi'nin ardından sahne TÜRKSOY'un

TÜRKSOY'un girişimleriyle hayata geçen proje kapsamında, 6 Eylül'den bu yana Aktau'da çalışmalarını sürdüren Türk dünyası sanatçıları ilk konserleriyle dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki kültürel iş birliğinin arttırılmasına yönelik TÜRKSOY ve Kazakistan'ın Mangistau eyaleti iş birliğinde, Hazar Denizi Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleştirilen etkinlikte TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı da coşkuyla kutlandı.

Konser sonrasında yaptığı açıklamada, Hazar Denizi’ne komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazandığını belirten TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Hazar Oda Orkestrası’nın ilk konserini başarıyla tamamladığını belirterek konserlerin Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan ülkelerde devam edeceğini bildirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, konser salonunu hınca hınç dolduran sanatseverlere teşekkür ederek, Aktau'da düzenlenen tarihi zirvenin ardından ilk kültür sanat etkinliğini gerçekleştirmekten onur duyduklarını dile getirdi.

Kaseinov, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKSOY olarak bizler, devlet başkanlarımızdan almış olduğumuz güçle, halklarımızı bir araya getiren, sanatçılarımızın tecrübe alışverişi gerçekleştirdiği ve kültürel zenginliğimizi ön plana çıkaran etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ve benzeri faaliyetlerimizle Türk dünyası arasında kurmuş olduğumuz dostluk bağlarının Hazar Denizi'ne komşu ülkelerden alacağı güçle daha da sağlamlaşacağına inanıyoruz."

Halihazırda TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, TÜRKSOY Gençlik Korosu ve TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'nı bünyesinde barındıran TÜRKSOY, Türk dünyası sanatçılarının tecrübe alışverişinin yanı sıra TÜRKSOY üyesi ülkeler arasında repertuvar değişimlerine de olanak sağlıyor.

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Hazar kazakistan konser TÜRKSOY

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