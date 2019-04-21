TÜRKSOY UNESCO Milli Komisyonları Dönem Başkanlığı Kırgızistan'a devredildi

Türkiye'nin dönem başkanlığında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuz, nevruzu, lavaş yufkayı ve Dede Korkut'u UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Miras Listesi'ne aldırdıklarını hatırlatarak, zeka ve strateji oyunlarından mangala, dokuz kumalak ve dokuz korgol oyunlarının da Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan'ın ortak mirası olarak UNESCO yolunda olduğunu söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Dönem Başkanı Öcal Oğuz, Oş Kırgız Özbek Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları ve Komiteleri 7. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları Dönem Başkanlığını, UNESCO Kırgızistan Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabira Soltongeldiyeva'ya devrediyorum." dedi.

Dünya Somut Olmayan Kültür Miras Listesi'nde artık seri miraslar dönemi başladığını belirten Oğuz, "Biz İpek Yolu mirasımızı dünya miras listesine Türk dünyası olarak yazdırma başarısını göstermeliyiz. Kırgızistan ve Kazakistan bu yönde başlattığı çalışmalarını devam ettirmelidir. Türk Keneşi ve TÜRKSOY üyesi ülkeleri olarak çok zengin mirasımız var. Dünyaya örnek olacak ve model oluşturabilecek bir gücüz ve milletiz." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı sağladığı toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sultan Rayev, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Kırgız milletvekili Aynura Altıbayeva, Oş Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Gagauzyeri ve KKTC'den yetkililer, diplomatlar ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda, Oş Kırgız Özbek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çatkalbay Raimbayev tarafından TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a Fahri Profesörlük unvanı verildi.

