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TÜRKSOY'da "Türk Dünyası Masalları" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:11 | Son Güncelleme

TÜRKSOY, ünlü masal yazarı Yücel Feyzioğlu'nun 50. Sanat Yılı vesilesiyle "Türk Dünyası Masalları" söyleşisi düzenlendi - TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş: - "Türk dünyası masalları bizim ruh dünyamızdır. Biz ortak gelecek hedefliyorsak, bu konudaki çalışmaları daha da artırmalıyız" - TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin: - "Masallar, bizim görünmeyen coğrafyamızdır. Onlar kavimden sonsuza uzanırlar" - Türk masalları yazarı Yücel Feyzioğlu: - "Masalların, kültürel kimlik, tarihle bağ, dil, dinleme, algılama, haklıdan yana tavır, haksızlığa karşı mücadele gibi birçok işlevi vardır"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), ünlü masal yazarı Yücel Feyzioğlu'nun 50. Sanat Yılı vesilesiyle "Türk Dünyası Masalları" söyleşisi düzenledi.

TÜRKSOY Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, yazar Yücel Feyzioğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Purtaş, yazar Yücel Feyzioğlu'nun derlediği masalların Türk dünyasında ruh birlikteliğini oluşturduğunu söyledi.

Purtaş, Türk dünyasının zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, "Atalarımız, bıraktıkları eserlerle insanlık medeniyetine çok büyük katkıda bulunmuşlar. TÜRKSOY olarak kültürümüzü bütün dünyaya yaymaya devam ediyoruz." dedi.

Masal konusunda çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Purtaş, "Türk dünyası masalları bizim ruh dünyamızdır. Biz ortak gelecek hedefliyorsak, bu konudaki çalışmaları daha da artırmalıyız." şeklinde konuştu.

- "Masallar, zaman ve mekan tanımayan edebi eserler"

Yahya Akengin ise masalların zaman ve mekan tanımayan edebi eserler olduğunu söyledi.

Masalların Türk dünyasını birleştirdiğini vurgulayan Akengin, "Masallar, bizim görünmeyen coğrafyamızdır. Onlar kavimden sonsuza uzanırlar." ifadesini kullandı.

Akengin, masalların insanın hayal gücünü geliştirdiğine işaret ederek, "İnsanın anavatanı çocukluğudur. Cocukluğumuz ise yeni yazılan bir kağıt gibidir. Masallar da o beyaz kağıda yazılan yazılardır. Ömür boyu masalların hafızalarımızda bıraktığı izlenimler bizleri takip eder." diye konuştu.

- "Masal, çirkinin içinden güzeli keşfettiriyor"

Türk masalları yazarı Yücel Feyzioğlu da Türk dünyasında inanılmaz masallar hazinesiyle karşılaştığını belirterek, derlediği masalları 32 ciltte "kardeş masallar" dizisi şeklinde yayımladığını belirtti.

Kişiliğin oluşmasının masallara bağlı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Masalların, kültürel kimlik, tarihle bağ, dil, dinleme, algılama, haklıdan yana tavır, haksızlığa karşı mücadele gibi birçok işlevi vardır." dedi.

Feyzioğlu, masalların çirkinin içinden güzeli keşfettirdiğine dikkati çekerek, "Masallar, çocuğa dokununca güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Masal okumayan çocuklar hayata karamsar bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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