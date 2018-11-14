TÜRKSOY'dan “Ulu Bozkır’ın Ruhu” resim sergisi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, Kazakistan kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla ülkenin en iyi eserlerinden oluşan "Ulu Bozkır’ın Ruhu" resim sergisi açıldı.

TÜRKSOY, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile A. Kasteyev Devlet Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen sergi Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, açılışta yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un önemli kültürel çalışmalara imza attığını belirtti.

Sanat eserlerinin Kazak ve Türk halklarının ortak varlığı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Saparbekuly, "Ulu Bozkır ülkesi olan Kazakistan'a ait sergide, sadece geçmiş değil günümüzün de ruhunu taşıyan eserler var. Türk dünyasının ne kadar zengin olduğunu görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene adeta Türk dünyası kültür şölenine tanık oluyoruz. Bu da TÜRKSOY sayesindedir." dedi.