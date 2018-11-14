TÜRKSOY'dan “Ulu Bozkır’ın Ruhu” resim sergisi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, Kazakistan kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla ülkenin en iyi eserlerinden oluşan "Ulu Bozkır’ın Ruhu" resim sergisi açıldı.
TÜRKSOY, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile A. Kasteyev Devlet Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen sergi Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve çok sayıda davetli katıldı.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, açılışta yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un önemli kültürel çalışmalara imza attığını belirtti.
Sanat eserlerinin Kazak ve Türk halklarının ortak varlığı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Saparbekuly, "Ulu Bozkır ülkesi olan Kazakistan'a ait sergide, sadece geçmiş değil günümüzün de ruhunu taşıyan eserler var. Türk dünyasının ne kadar zengin olduğunu görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene adeta Türk dünyası kültür şölenine tanık oluyoruz. Bu da TÜRKSOY sayesindedir." dedi.
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Purtaş da TÜRKSOY'un dünyada aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğinin altını çizerek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin dinamik bir şekilde devam ettiğine değindi.
Purtaş, "Bu çalışmalar toplumlarımızı yakınlaştıracak. İki ülkenin faydasına sonuçlar doğuracak. Türk halklarının entegrasyonu açısından da son derece önemli katkılar sağlayacak çalışmalardır." diye konuştu.
Kasteyev Devlet Sanat Müzesi’nden getirilen, Kazakistan akademik realist resim ekolüne ait 32 eserin yer aldığı sergi, Kazakistan’ın kültür, sanat ve köklü geleneklerinin yansımasından oluşuyor.
Ulu Bozkır’ın Ruhu resim sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Mustafa Ayaz Müzesi Sergi Salonu'nda 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
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