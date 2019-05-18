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TURKSPORU Dergisi’nden 19 Mayıs'a özel sayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell’in TURKSPORU Dergisi’nin özel sayısı 19 Mayıs’ta okuyucuyla buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell’in TURKSPORU Dergisi’nin özel sayısı 19 Mayıs’ta okuyucuyla buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Türk sporuna destek olmak amacıyla ortaya koyduğu TURSKPORU projesinin en önemli mecralarından olan TURKSPORU Dergisi'nin özel sayısı yarın Dergilik uygulamasındaki yerini alacak.

Şimdiye kadar üç sayısında 440 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU Dergisi, bu kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılına özel sayısıyla okuyucularla buluşuyor.

TURKSPORU Dergisi’nin bu özel sayısında başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran, son olarak Singapur’da düzenlenen Dünya Serisi’nde altın madalyaya ulaşan Türkiye'nin ilk Paralimpik Kadın Avrupa Şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın ilgi çekici röportajı yer alıyor. Dergilik uygulamasının en popüler yerli dergilerinden biri olan TURKSPORU Dergisi’nin 19 Mayıs Özel Sayısı’nda ayrıca Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na özel içerikler de bulunuyor.

- Tüm operatörlere ücretsiz

Tüm operatör kullanıcılarının Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebildiği TURKSPORU Dergisi’nde ayrıca bilardo, curling, yelken, okçuluk, eskrim, judo gibi birçok farklı spor dalı üzerine ilgi çekici yazılar da okuyucu ile buluşacak. 1000’e yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinde bin 500 dergi ve onlarca gazete ile toplamda bin 700’e yakın içeriğe sahip olan Dergilik uygulaması içinde yer alan TURKSPORU Dergisi,TURKSPORU ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşurken internet kotasını da koruyor.

Turkcell kullanıcıları TURKSPORU Dergisi’ni Dergilik uygulamasından internet paketlerinden harcamadan okuyabiliyor, üstelik Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor.

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