TÜRKTAY'ın "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" Programı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çevrenin korunması ve atık yönetiminin ekonomik bir rasyonaliteye dönüştüğünü belirterek, "Artık hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir." dedi.

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY) kapsamında düzenlenen "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ankara HiltonSA Oteli'nde gerçekleştirildi.

Pekcan, açılışta yaptığı konuşmada, küresel çevrenin bozulması ve iklim değişikliğiyle ilgili alarm zillerinin uzun süredir dünyanın hemen her ülkesinden duyulduğunu söyledi.

Konunun ekonomik boyutuna dikkati çeken Pekcan, "Çevrenin korunması ve atık yönetimi artık bir ekonomik rasyonaliteye dönüştü. Artık hemen hemen tüm aktörler insani ve ahlaki duyarlılığın ötesinde, çevreye dikkat edilmediği sürece kaynakların telafisi olmayan biçimde temelden zarar gördüğü ve nihayetinde de ekonomik refahın olumsuz etkileneceği konusunda hemfikir." diye konuştu.