TürkTraktör'den 165,9 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün yılın 9 aylık dönemindeki konsolide olmayan net karı 165,9 milyon TL oldu.

TürkTraktör tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP9 yapılan açıklamaya göre, şirketin 9 aylık konsolide olmayan net karı 165 milyon 930 bin 32 TL, üçüncü çeyrek konsolide olmayan net karı da 29 milyon 176 bin 25 TL düzeyinde gerçekleşti.

Şirketin konsolide olmayan net karı geçen yılını 9 aylık döneminde 216 milyon 687 bin 564 TL, üçüncü çeyreğinde de 78 milyon 790 bin 395 TL olmuştu.

