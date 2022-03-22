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Türkü evinde ortalık savaş alanına dönmüştü! 'İstek parça' kavgasında yeni gelişme

22.03.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'deki bir türkü evinde ortalık savaş alanına döndü. 'İstek parça' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sonrası 6 kişi gözaltına alınırken; H. Ö., hakkında tutuklama kararı çıktı. Hakkında tutuklama kararı verilen H.Ö., mekanın sahibi olduğunu, olay anında sanatçının korumasının yanına gelerek kafasına şişe ile vurduğunu öne sürdü.

Türkü evinde ortalık savaş alanına dönmüştü! 'İstek parça' kavgasında yeni gelişme

İstanbul Ataşehir'deki türkü evinde çıkan kavgayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde "türkü evi" olarak faaliyet gösteren bir eğlence mekanında önceki gece kavga çıkmıştı. Şarkıcı A.D'nin seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö'nün sahneye bardak ve alkol şişesi fırlatması sonucu çıçıktığı iddia edilen olayda ortalık savaş alanına dönmüştü

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen iş yeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteriler H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) gözaltına aldı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö. (32), kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

H. Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İFADESİNDE OLAYI ANLATTI

Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde olayın yaşandığı mekanın sahibi olduğunu, masaya oturduğu esnada sanatçının korumasının yanına gelerek kafasına şişe ile vurduğunu öne sürdü.

Kafasına şişeyle vurulduktan sonra eğlence mekanında bulunan kızları yanına alarak dışarı çıktığını iddia eden şüpheli, en çok darbe alanın kendisi olduğunu, karşı tarafın mekanı dağıttığını, kendisinin silahla saldırmadığını, ortamın çok kalabalık olduğunu ve kimin kimle kavga ettiğinin belli olmadığını savunarak, kemik kırığının nasıl oluştuğunu bilmediğini söyledi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H. Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.

(DHA)

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