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Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının klibinde şarkıyı yazdığı yer olan İzmir Adliyesine de yer verdi.

Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Yıldırım, yaşadığı bir olaydan esinlenerek yazdığı şarkısına ise yine kendisi gibi sıra dışı bir klip çekti.

“Ne zaman geleceksin” isimli şarkısını İzmir Adliyesinde yazması nedeniyle bu şarkıya çektiği klipte İzmir Adliyesine de yer veren Özkan Yıldırım, klibinde avukat cübbesi ile rol aldı.

Türk Sanat Müziğine güzel bir eser kazandırdığımı söyleyen avukat Özkan Yıldırım, “Eserin yazıldığı yer neresi ise çekimini orada yapmak istedik. Eseri İzmir Adliyesinde yazdım. Çok dinleneceğini tahmin ediyorum. Kalıcı bir eser yaptığımı tahmin ediyorum” dedi.

Hem hakimlik hem savcılık hem avukatlık yapıp hem de profesyonel anlamda müzikle ilgilenen tek kişi olduğunu söyleyen Yıldırım, “Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımdan olumlu dönüşler alıyorum. Avukat arkadaşlarım da olumlu tepkiler veriyor. Eğer sesiniz ve yeteneğiniz varsa yaptığınız işin önemi yok” diye konuştu.

İHA

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