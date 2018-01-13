MAGAZİN

Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 13:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı.

Türkücü Ceylan herkesten sakladığı oğlu Yiğit'in fotoğrafını paylaştı

Önceki gün Seda Sayan'ın programına konuk olan türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEM"

Yeni imajıyla dikkat çeken türkücü, oğlu Yiğit'le paylaştığı fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü.

20 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.

İŞTE CEYLAN VE OĞLU YİĞİT:

Öte yandan Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt'tan 27 yaşında Melodi adında da bir kızı var.

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oğlu Türkücü Ceylan

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