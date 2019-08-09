Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa etti. Hukuk yaşamına avukat olarak devam eden Yıldırım, özel günlerde de eline mikrofonu alarak türkülerini seslendiriyor.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (40), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu.

Rize’de hakimlik görevini sürdürdüğü sırada meslek büyüğü mahkeme başkanının kendisine, “Bir yol ayrımına geldin. Bir karar vermen gerekiyor. Ya bu meslekte kalacaksın ya da bu mesleği bırakacaksın, müzikle uğraşacaksın. Bu işlerin ikisi bir arada yürümez” dediğini söyleyen Özkan Yıldırım, “Bende Adalet Bakanlığı’nın hakimi olmak yerine kendi hayatımın hakimi olmaya karar verdim” diyerek müziği tercih ettiğini ifade etti.

6 şarkılık albümü var

Bekar olmasının aldığı riski kolaylaştırdığını ifade eden Özkan, “İstifa edip İzmir’e geldim ve İzmir Barosuna kayıt oldum. Üstatlarımla çalışarak kendimi geliştirdim. Daha sonra albüm yapma kararı aldım ve tamamı kendi bestem olan 6 şarkılık bir albüm yaptım. En son Malatya Kayısı Festivalinde sahneye çıktım. Bir mekanda sahneye çıkmak istemiyorum. O zaman avukatlığı da bırakmam gerekiyor. Daha çok festival ve özel günlerde türkülerimi söylüyorum” dedi.