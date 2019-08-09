HABER

Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa etti.

Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa etti. Hukuk yaşamına avukat olarak devam eden Yıldırım, özel günlerde de eline mikrofonu alarak türkülerini seslendiriyor.
1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (40), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu.
Rize’de hakimlik görevini sürdürdüğü sırada meslek büyüğü mahkeme başkanının kendisine, “Bir yol ayrımına geldin. Bir karar vermen gerekiyor. Ya bu meslekte kalacaksın ya da bu mesleği bırakacaksın, müzikle uğraşacaksın. Bu işlerin ikisi bir arada yürümez” dediğini söyleyen Özkan Yıldırım, “Bende Adalet Bakanlığı’nın hakimi olmak yerine kendi hayatımın hakimi olmaya karar verdim” diyerek müziği tercih ettiğini ifade etti.

6 şarkılık albümü var
Bekar olmasının aldığı riski kolaylaştırdığını ifade eden Özkan, “İstifa edip İzmir’e geldim ve İzmir Barosuna kayıt oldum. Üstatlarımla çalışarak kendimi geliştirdim. Daha sonra albüm yapma kararı aldım ve tamamı kendi bestem olan 6 şarkılık bir albüm yaptım. En son Malatya Kayısı Festivalinde sahneye çıktım. Bir mekanda sahneye çıkmak istemiyorum. O zaman avukatlığı da bırakmam gerekiyor. Daha çok festival ve özel günlerde türkülerimi söylüyorum” dedi.

"Hakimin profesyonel müzik yapması ihraç sebebi"
Hukuk Fakültesinde eğitimine devam ettiği sırada da zaman zaman konserler verdiğini anlatan Yıldırım, “Araya hakimlik girince iki tane birbiriyle çelişen iş bir araya geldi. Hakimlikte profesyonel müziğe geçemezsiniz. Bu ihraç sebebidir. İkisinden biri konusunda karar vermem gerekti. Ben de müziği seçtim. Avukat olarak hukuk yaşamıma devam etme şansım da vardı zaten. Hukuktan da kopmamış oldum” diye konuştu.
Adli yıl açılışında ve Avukatlar Gününde arkadaşlarına türkü söylediğini dile getiren Yıldırım, “İzmir Barosundan bu konuda destek görüyorum. Demek ki yanlış bir şey yapmıyorum” dedi. Avukat Özkan Yıldırım, kendisine idol olarak İbrahim Tatlıses’i seçtiğini ve onun yolundan gitmek istediğini de söyledi.

Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Buharkent'te Taze İncir Festivali başladıBuharkent'te Taze İncir Festivali başladı
Denizli'de depremin yaraları sarılıyorDenizli'de depremin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.