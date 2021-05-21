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Türkülere konu olan Paçalı Baykuş, Bolu ve Bursa’dan sonra Gümüşhane’de görüldü

21.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yalnızca Bursa ve Bolu’da kayıt altına alınarak fotoğraflanan Paçalı Baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından bu kez Gümüşhane’de görüntülendi.

Türkülere konu olan Paçalı Baykuş, Bolu ve Bursa’dan sonra Gümüşhane’de görüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 21 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününde Gümüşhane'den güzel bir haber geldiğini duyurarak, “Tam da 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü öncesi Gümüşhane'den güzel bir haber geldi. Daha önce ülkemizde sadece Bursa ve Bolu'da görülen paçalı baykuş personellerimiz tarafından Gümüşhane'de görüntülendi...” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından yavrusu bulunan baykuşun ekiplerin takip, inceleme ve tespitlerinin ardından Türkiye'de en nadir baykuş türleri arasında olan Paçalı Baykuş olduğunu belirlendi. Türkiye'de bugüne kadar yalnızca Bolu ve Bursa'da görüntülenerek kayıt altına alınan Paçalı Baykuş Gümüşhane'de de ilk kez DKMP ekipleri tarafından kaydedilmiş oldu.

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20-27 SANTİMETRE BOYUNDA

Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) web sitesinde yer alan bilgilere göre Paçalı Baykuş (Aegolius funereus), baykuşgiller familyasından 20-27 santimetre boyunda ufak bir baykuş olarak tanımlanıyor. Kafa ve omuzlarının beyaz, kahverengi ve gri lekeli, gövdesinin kahverengi kirli beyaz çizgilerle kaplı olduğu Paçalı Baykuş’un kaşlarının beyaz, kafasının büyük ve yuvarlak, gözlerinin sarı, kuyruğunun kısa, kanat genişliğinin fazla olduğu ve genellikle yaşlı, yüksek irtifalı, iğne yapraklı, kozalaklı (coniferous) sık ormanları tercih ettikleri belirtildi.

Nadir ve az görülen bir tür olan Paçalı Baykuş’un bölgede sıklıkla dinlenen “Huma Kuşu” adlı türküye de esin kaynağı olduğu biliniyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bursa Gümüşhane
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