Türkülere konu olan üzümler koruma altına alınıyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Üzüm bağlarıyla bir zamanlar türkülere konu olan ancak zamanla üzüm yetiştiriciliğinin azaldığı Kayseri'de, kaybolmaya yüz tutmuş üzüm çeşitleri koruma altına alınıyor.

"Gesi Bağları", "Germir Bağları", "Erkilet Güzel Bağlar Bozuyor" gibi türkülerde işlenen Kayseri'deki üzüm yetiştiriciliği, eskisi kadar ihtişamlı olmasa da, kentte bağ bozumu, vatandaşların kendi pekmez ve üzüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce yapılan projeyle kaybolmaya yüz tutmuş üzüm çeşitleri bir bir toplanarak hem koruma altına alınıyor hem de genetik yapıları belirleniyor.

ERÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin de içinde yer aldığı Kapadokya bölgesinin, antik çağlardan beri bağcılığın yoğun yapıldığı bir bölge olduğunu söyledi.

Günümüzde Ege ve Akdeniz bölgesiyle kıyasladığında, bu bölgenin artık bağcılıkta daha geride kaldığını ifade eden Uzun, "Üzüm çeşitliliği açısından Kayseri, geçmişten bu yana yetiştiricilik yapıldığı için oldukça zengin. Yetiştiriciliğin azalmasıyla bu bölgedeki üzüm çeşitleri yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmakta. Biz bu çalışmayı geniş anlamda çeşitlilik barındıran üzüm genotiplerini korumaya almak, çoğaltmak ve daha sonra kullanmak adına başlattık." diye konuştu.