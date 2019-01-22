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"Türküyem" Antalyalı sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

"Türküyem" Antalyalı sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkü ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı oyun "Türküyem" eserini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve bu coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek günümüze kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleriyle birleştirilerek başarılı şekilde yorumlandığı Türküyem, 24 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetiyor.

- Türküler, klasik müzik ve dans bir arada

Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, koreografisi Nurdan Sinkil ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya klasik müzik türkü "Türküyem"

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