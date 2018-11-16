"Türküyem" müzikali Antalya'da sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı "Türküyem" eserini sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu Erdal Tuğcular'ın yaptığı müzikalin, librettosunu Fatih Şanal yazdı.

Renkli ve eğlenceli görüntüleriyle izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, koreografisini Nurdan Sinkil ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi.

Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve tüm bu coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek bugüne kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleriyle birleştirilerek başarılı şekilde yorumlandığı "Türküyem", sezonun ilgiyle izlenen farklı eserlerinden biri oldu.

Müzikalin 10, 30 ve 40 liraya satılan biletlerinin, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden temin edilebileceği bildirildi.

