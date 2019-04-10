HABER

Türkyılmaz mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz mazbatasını aldı.Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mazbatasını aldı.

Türkyılmaz mazbatasını aldı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz mazbatasını aldı.
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mazbatasını aldı. Başkan Türkyılmaz mazbata sevincini Mudanyalılarla paylaştı. Mütareke Meydanı’ndan Mudanya Adalet Sarayı’na bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, İlçe Seçim Kurulu’nda Türkyılmaz’a mazbatası teslim edildi. Mazbata töreninin ardından Adalet Sarayı’nın önünde meclis üyeleriyle birlikte beyaz güvercin uçuran Türkyılmaz, buradan yine belediye önüne kadar marşlar eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşe CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay ile Mudanyalılar katıldı. Belediye önünde açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Burada emek var, sevgi var, barış, kardeşlik, cumhuriyet, özgürlük, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, hak, hukuk, adalet var. Bunu hep birlikte kazandık. Sözümüz vardı Mudanya’da güzel şeyler olacak Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Mudanya’da güzel şeyler olmaya devam edecek. 30 Mart 2014’te aldığımız hakkımızı tüm hemşehrilerimizle birlikte kucaklaşarak, Mudanya’mıza hizmetlerimizi sürdürdük. Dinlenmemek üzere yola çıktık ve hiç yorulmadık. Bu süreçte destek olan herkese beni yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Mudanya kimliğine kavuşmuştur. Hemşehrilerim bilsinler ki emanet emin ellerde” diye konuştu.

Türkyılmaz mazbatasını aldı

Türkyılmaz mazbatasını aldı

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Böbreklerinden çıkan 500 taş doktoru bile şaşırttıBöbreklerinden çıkan 500 taş doktoru bile şaşırttı
Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadıBesicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.