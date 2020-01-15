Türkyılmaz: “Mudanya’nın trafik meselesini çözmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

Yaz aylarında ve hafta sonları Mudanya’nın trafik ve otopark sıkıntısı yaşadığını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu meselenin çözümü için Büyükşehir Belediyesine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bursa’nın en doğal ve güzel ilçelerinden bir tanesinin Mudanya olduğunu belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, diğer ilçelerden, illerden, hatta dünyanın dört bir yanından insanların görmek için geldiğini söyledi. Deniz kenarı olduğu için yaz ve hafta sonlarında insanların akın ettiğini belirten Türkyılmaz, “Mudanya’ya daha fazla kötülük etmenin gereği yok. Biz trafik sorunu çözülene kadar ısrarımızı devam ettireceğiz. Mudanya’ya gelenlerin rahat olmasını istiyoruz. Ama trafik ve otopark başlı başına bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili geçmiş dönemde bir proje çizerek Büyükşehir’e sunmuştuk. Büyükşehir bu konuda çok da hassas davranmadı. Umarım önümüzdeki günlerde bu sonuç ilgili üzerine düşen ödevi yapar. Başta otopark olmak üzere trafikle ilgili meselenin çözülmesinde biz de Mudanya Belediyesi olarak her türlü katkı vermeyi hazır olduğumuzu söyledik. Umarım bu sorun çözülürse Mudanya daha da yaşanılır bir hale gelecektir” dedi.

Otopark ve trafik sorununun çözümü büyükşehir belediyesinin olduğuna değinen Türkyılmaz, “Mudanya’ya gelenler de bu sorunun çözümünün Mudanya Belediyesi olduğunu düşünüyor. Ama 6368 yasa gereği bu büyükşehir belediyesinin görevleri içerisinde yer alıyor. büyükşehir belediyesiyle görüşmelerimizi yaptık. Çalışmaların olmadığını görünce de kendimiz ilçemizle ilgili bir trafik projesi çizdirdik. Otopark yerleri dahil, kısa orta ve uzun vadede yapılacak işlerin belirlendiği Türkiye’deki bilim adamlarının hazırladığı bir proje ortaya çıkardık. Bu projeyi de büyükşehir belediyesine sunduk. Eksiği yanlışı olabileceğini ve üzerimize düşen ne gerekiyorsa da yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Ancak olmadı. Bizim yaptığımız projeyi küçümsediler. Karakalem çalışma ve yetersiz dediler. Kendi projeleri gibi bir proje hazırladılar. Ama açıkladıkları proje bizim projeydi. Bu sonucu çözdüğünüzde bütün Mudanya olarak alkışlamaya hazırız’ dedim. Belki biraz ağır oldu. Ama hala bir adım veya bir çivi dahi çakılmadı. Projenin de çizildiğini tahmin etmiyorum” diye konuştu.

