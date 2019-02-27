Türkyılmaz'dan Mudanyalılara 'çat kapı' ev ziyareti

İsmail Hakkı SEYMEN BURSA,(DHA) Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Siteler, Yalı, Mütareke ve Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 'Çat Kapı Ev Ziyareti'ni eşi Gülbay Türkyılmaz ile birlikte sürüten Türkyılmaz Mudanyalıları evlerinde ziyaret ederek hem projelerini anlattı hem de vatandaşların önerilerini dinledi. Türkyılmaz, Halk Kart- Sağlık Kart uygulamalarıyla sosyal belediyecilik anlayışlarını daha ileri taşıyacaklarının altını çizdi. Bursa Mudanya Belediye Başkanı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte Siteler, Yalı, Mütareke ve Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlara projelerini anlatan Türkyılmaz Halk Kart- Sağlık Kart uygulamalarıyla sosyal belediyecilik anlayışlarını daha ileri taşıyacaklarının belirterek Zeytin Dalı'nın hizmet götürdüğü 3 bin kayıtlı ailenin temel ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre alabilmesi için Halkkart- Sağlık Kart uygulamasını başlatıyoruz dedi. Mudanya'da yaşlıların, kadınların ve çocukların rahatça yaşayabilmesi için projeler geliştirdiklerini ifade eden Türkyılmaz, Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, hizmeti ayağınıza getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle kadınların belediye hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi için önümüzdeki dönem önemli projeleri hayata geçireceğiz. Her şeyin en güzelini hak ettiklerini düşündüğümüz büyüklerimizin ömürlerini sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Altın Yıllar Yaşam Köyü'nü hayata geçiriyoruz. Çocukların ağaçları tanıması, meyveleri dalından yiyebilmeleri ve doğayla buluşabilmeleri için Çağrışan'da Çocuk Meyve Ormanı'nı, gençlik merkezleri ve kreşleri yeni dönemde Mudanya'ya kazandırmış olacağız şeklinde konuştu.

