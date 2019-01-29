"Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıktı, 'yapılamaz' denilen hizmetleri yaptı. 17 yıldır eğitimden, ulaşıma, sosyal devlet anlayışına kadar çok büyük değişiklikler yaptı. Bu milletin onuruna yakışır bir şekilde yaşatmak için çok büyük fedakarlıklarla gece-gündüz demeden çalıştı. O günlerden bugünlere çok şey değiştirdik. Türlü türlü vesayet odaklarıyla mücadele ettik. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, güçlense önünü kesmek isteyen odaklar harekete geçiyordu. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik."

31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminin gerçekleştirileceğini anlatan Kaya, çok önemli bir süreç yaşayacaklarını bildirdi.

Kaya, yerel seçimlerde önemli bir sınav vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liderimizin arkasında dimdik duran AK teşkilatımız var. Yine sizlerle kapı kapı dolaşıp bütün gönüllere gireceğiz inşallah. Genç kardeşlerimin gönlüne gireceğiz. Kadın kardeşlerim bütün kapıları çalarak kaleyi içten fethedeceğiz. Gaziantep'in kadınları, gençleri, beyefendileri inşallah hep birlikte burada destan yazacağız. Teşkilatımızın değerli mensupları, büyük bir görev bilinciyle çalışarak, zaferi liderimize armağan edecektir. Bu millete hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri muzaffer eylesin."

