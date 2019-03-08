TÜRMOB Genel Başkanı Yontan Ordu'da

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "İlgili kurumların bizden istemiş oldukları çoğu belge ve bilgileri elektronik ortamda kendi aralarında almalarını talep ediyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Yontan, bir restoranda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dünyanın bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Yontan, "Bilgisayar, robotlar, dijital ve yapay zeka gibi teknolojiler hayatımızın her alanına girdiği gibi muhasebe ve denetim alanlarına da girdi." diye konuştu.

"Artık e-defter, e-fatura, e-makbuz, e-beyanname gibi hayatımız neredeyse hep elektronik oldu" ifadesini kullanan Yontan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaklaşık 158 kurum ve kuruluş elektronik ortama girdi. Bu kurumlar artık bütün verileri kendi içlerinde paylaşabiliyor, bilgi aktarımı yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz de Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bizimle ilişkili olan tüm birimlerin lazım olan belge ve bilgileri bizden ziyade ortak datadan almalarını talep ediyoruz. Teknolojik yapıda ortak datadan bu verileri almak mümkün. Bunu aldığı zaman bizim meslektaşlarımız biraz rahatlayacak ve zamandan kazanacaklar."