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Turnalar uydudan takip edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Sivas'taki 10 turna yavrusu halkalandı, 1 yavruya verici takıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, ilk kez tespit edilen 11 turna yavrusu, sinyal verici ve kimlik kartı niteliğinde halka takılarak kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Turna ve Şah Kartal bireylerine uydu vericileri takılarak izlenmesi projesi" kapsamında oluşturulan ekip, Sivas'taki turnalarda halkalama çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Sivas'ta 10 turna yavrusunu halkalayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 yavruya da verici taktı.

Halkalama çalışması tamamlanan turna yavruları yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas turna verici

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