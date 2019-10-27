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Turnaların göçü kayıt altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, turna izleme çalışmaları kapsamında, 2 bin 984 adet turnanın (Grus grus) göçü kayıt altına alındı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, turna izleme çalışmaları kapsamında, 2 bin 984 adet turnanın (Grus grus) göçü kayıt altına alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunduğu bildirildi. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de turnaların koruma altında olduğu ve avlanmasının yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Turna, Kanada turnası ve telli turnadan sonra yeryüzündeki en yaygın turna türüdür. Türkiye'de kışlayan turna nüfusu 2 bin 700-4 bin 200 civarında olup, bu sayı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1,5-2'sine karşılık geliyor. Ayrıca, göç sırasında ise yılda iki kez on binlerce turna Anadolu üzerinden geçmekte; dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için ise Anadolu’daki konaklama alanlarını kullanıyor. Göç eden turnalar, yavruların uçacak hale gelmesini takiben toplu beslenme amaçlı gruplaşmalara başlarlar. Turnalar, katıldıkları gruba uyum sağlamak ve uzun yolculuk için gerekli bünyesel yapıyı güçlendirmek maksadıyla göç öncesindeki birkaç haftayı beslenerek ve sosyalleşerek geçirir. Beslenmek için özellikle besin açısından zengin ve daha ılıman yapıya sahip olan sulak alanlar veya açık tarım arazilerini tercih ederler." denildi.
Açıklamada, turna izleme çalışmaları kapsamında, Adana, Mersin ve Kayseri'de bulunan sulak alanlarda envanter ve takip çalışmaları gerçekleştirilen 2 bin 984 adet turnanın göçünün görüntülerine yer verildi.

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