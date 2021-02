Turnikeye takılan riskli vatandaşlar ve tramvay kazaları kamerada

Samsun’da tramvay istasyonları girişlerinde bulunan turnikelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Her gün on binlerce kişinin geçiş yaptığı turnikelerde zaman zaman korona temaslısı ve hastalarına rastlanıyor. Kameraya yansıyan tramvay kazalarında ise insanların dikkatsizliği ve kural ihlali dikkat çekiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında önlemler alındı. 1 Aralık 2020’den itibaren Samsun’da yapılan uygulama ile artık vatandaşlar SAMKART’larına Hayat Eve Sığar (HES) kodu tanımlatarak tramvayları kullanabiliyor. Uygulamanın çıktığı ilk günden bugüne kadar istasyonlarda bulunan turnikelere HES kodu riskli olan 25 kişi takıldı. Riskli vatandaşın kolluk kuvvetlerine ve sağlık çalışanlarına teslim etmede ise istasyonlarda bulunan güvenlik görevlileri büyük rol oynuyor. Güvenlik görevlileri turnikede geçiş izni verilmeyen vatandaşları güvenli bir noktaya alarak gerekli ekipler gelene kadar başında bekliyor.

Ayrıca 2020 yılında birçok tramvay kazası da yaşandı. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor. Tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, kimi araç kullanıcılarının da uyarı levhalarına uymaması dikkat çekti.