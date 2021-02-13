HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turnikeye takılan riskli vatandaşlar ve tramvay kazaları kamerada

Turnikeye takılan riskli vatandaşlar ve tramvay kazaları kamerada

13.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tramvay istasyonları girişlerinde bulunan turnikelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Samsun’da tramvay istasyonları girişlerinde bulunan turnikelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Her gün on binlerce kişinin geçiş yaptığı turnikelerde zaman zaman korona temaslısı ve hastalarına rastlanıyor. Kameraya yansıyan tramvay kazalarında ise insanların dikkatsizliği ve kural ihlali dikkat çekiyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında önlemler alındı. 1 Aralık 2020’den itibaren Samsun’da yapılan uygulama ile artık vatandaşlar SAMKART’larına Hayat Eve Sığar (HES) kodu tanımlatarak tramvayları kullanabiliyor. Uygulamanın çıktığı ilk günden bugüne kadar istasyonlarda bulunan turnikelere HES kodu riskli olan 25 kişi takıldı. Riskli vatandaşın kolluk kuvvetlerine ve sağlık çalışanlarına teslim etmede ise istasyonlarda bulunan güvenlik görevlileri büyük rol oynuyor. Güvenlik görevlileri turnikede geçiş izni verilmeyen vatandaşları güvenli bir noktaya alarak gerekli ekipler gelene kadar başında bekliyor.
Ayrıca 2020 yılında birçok tramvay kazası da yaşandı. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor. Tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, kimi araç kullanıcılarının da uyarı levhalarına uymaması dikkat çekti.

Kaçma teşebbüsü
HES kodunun önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dolayısıyla virüs taşıma riski olan veya temaslı konumda olan insanlarımızı HES kodu uygulaması ile birlikte toplu taşıma araçlarımızda seyahat etmesini önlemiş oluyoruz. Şu ana kadar 25 vatandaşımızı bu şekilde tespit ettik. Bunları güvenlik güçlerimize, ekiplerimize bildirince kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Raylı sistem üzerinde risk taşıyorlar. Bunlara aşırı dikkat ediyoruz. Samsun’da bizim tramvayımız şu ana kadar Türkiye’de en verimli işletilen en güvenli toplu taşıma aracıdır. Yayalarımıza, kardeşlerimize, tüm insanlarımıza da özellikle şunu tavsiye diyorum: Hepimizin hayatı birbirimiz için, bir kişi bütün dünyaya bedel. Dikkatli olmalarını, özellikle oradaki tabelalara, güvenlik görevlilerimize, tramvayda vatman olarak çalışan ve yanında yardımcı olarak çalışan personellerimize yardımcı olmalarını, uyarıları kendi güvenlikleri için ve şehrimizin güvenliği için özellikle dikkat etmelerini kendilerinden istirham ediyoruz" dedi.

Vatmanlara üst düzey eğitim
Raylı sistemi kullanan vatmanların periyodik olarak eğitimden geçtiğini ifade eden Başkan Demir, "Bizim raylı sistemi kullanan vatmanlarımız ve tüm ilgili güvenlik görevlilerimiz iyi bir eğitimden geçiriliyor. Sürekli periyodik olarak eğitimlerini alıyorlar. Özellikle vatandaşlarımızın can güvenliği noktasında güvenli ve emniyetli bir şekilde insanlarımızın toplu taşıma araçlarımızı kullanması noktasında üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Son olayda baygınlık geçiren kızımızı, kardeşimizi o vatmanımızın fark etmesi bu eğitimlerin özellikle tüm vatmanlarımızın dikkatli olduğunun bir göstergesi. Pandemi sürecinde sayı düşmüş olmasına rağmen biz aylık 1 buçuk milyon insanımıza toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Samsun kent merkezinde 700 bini aşkın bir nüfusumuz var. Toplu taşımada sanıyorum Türkiye’de en güvenli en verimli toplu taşımayı gerçekleştiren şehirlerden bir tanesiyiz. Raylı sistemimiz yatay ana arter üzerinde olduğu için pik saatlerde çok yoğun bir yolcu trafiğine sahne oluyor. HES kodu uygulaması kontrolü hem de sosyal mesafe noktasındaki oradaki yetkililerimizin hassasiyeti ile birlikte büyük bir emek veriyoruz. Bugüne kadar bu süreci başarılı bir şekilde işlettik" diye konuştu.

Kazalar kameralara yansıdı
Kameralara yansıyan görüntülerde turnikede riskli çıkan bir vatandaş, güvenlik görevlisi tarafından fark ediliyor. Duruma anında müdahale eden görevli, diğer vatandaşları yaklaştırmıyor ve sağlık ekiplerine bilgi veriyor. Kılıçdede Tramvay İstasyonu’nda yaşanan kazalarda ise vatandaşların dalgınlığı dikkat çekiyor. Etrafına bakmadan raylı sistem hattına giren vatandaşlar tramvayın çarpmasıyla savruluyor. Ölümün teğet geçtiği olayda vatandaşların kazaları ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkatMeteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?
1/

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Gaffar Okkan dönemi dizi oluyor

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

75 yıllık bakkalcı böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.