Turizmin başkenti Antalya’da Eylül ayı yüksek rakamlarla geride kalıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Yüzde 15’in üzerinde bir büyümeyle devam ediyor. 2019 yılı için belirlenen 16 milyon hedefinin belki bir miktar üstüne de çıkılabilir" dedi.

Turizmde rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya’ya 7 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 15,9’luk artış göstererek 8 milyon 193 bin 924’e ulaştı. Eylül ayının ilk 19 gününde toplam 1 milyon 404 bin 312 turist kente geldi. Son 3 yılda günlük gelen turist sayısı 28 binden 67 bine çıktı. Eylül’ün 19’unda günlük 67 bin 259 turist geldi. Eylül ayını geride bırakmaya hazırlanan Antalya’da turizm sektör temsilcileri genel değerlendirmede bulundu.

"Yüzde 15’in üzerinde bir büyüme"

Eylül ayı rakamlarının iyi gittiğini ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 15’in üzerinde bir büyüme ile devam ettiğini kaydetti. Ayık, Antalya’da bu yıl toplamda yüzde 16 gibi bir büyüme olduğunu belirtti. Ekim ayında müşteri profilinde değişim olacağını dile getiren Ayık, "Ekim itibariyle artık orta yaş kesimler gelebilir. Ancak Ekim’in ilk haftasından itibaren Almanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde okul tatilleri var. Dolayısıyla çocuklu aileler de yine gelebilir" diye konuştu.

Ayık, 2019 yılı için belirlenen 16 milyon hedefine ulaşılacağını belirterek, "Belki bir miktar üstüne de çıkabilir" dedi.