HABER

TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünyada turizm yüzde 3- 4 büyürken, Türkiye'nin bu büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi.

TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünyada turizm yüzde 3- 4 büyürken, Türkiye'nin bu büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi. Bülbüloğlu, "Bizim de petrolümüz, turizm" dedi.
TÜROFED Genel Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm yılının hem Güney Ege Bölgesi'nde hem de Akdeniz Bölgesi'nde çok iyi geçtiğini belirterek, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman gibi Güney Bölgesi'ni kapsayan şehirlere gelen dış pazar talebinin büyüdüğünü belirten Bülbüloğlu, şöyle dedi:
"Bu yıl sezon başı biraz durgundu. Nedeni Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi rakiplerimizin öne geçmemizden dolayı verdikleri tepkiyle, konaklama fiyatlarında indirim yapması. Nisan ortasından itibaren Avrupa başta olmak üzere alternatif dediğimiz Sırbistan, Belçika, Polonya, Danimarka ve İsviçre gibi pazarlardaki artış, büyüme hızımızı artırdı. Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos ayları, çok verimli ve kazançlı geçti. Nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otellerimiz, bu ay ise yüzde 90 dolu. Ekim ve kasım ortasına kadar doluluk aynı seviyede olacak."
'2020 İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ'
Bu yıl turizm sezonunu çok iyi geçirdiklerini belirten Bülbüloğlu, "Güney Ege Bölgesi için İngiliz pazarı birinci sırada. Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman çevresi, İngiliz pazarının en çok tercih ettiği şehirlerden. Ülkemize yaz ayında gelen 5 milyon İngiliz'in yarısı Güney Ege Bölgesi'ni tercih etmekte. İngiliz aileler, 1 yıl önceden tatil planı yapar. Bu planlarına göre; şu anda gelecek seneye ön rezervasyonlarda ciddi artış söz konusu. İngiliz pazarı yanı sıra Hollanda, Almanya, Belçika ve Kuzey Avrupa ülkeleri kasım ayından itibaren ülkemizde tatil yapmak için ön rezervasyonlarını yaptıracaktır" dedi.
Geçen yıl yaşanan ekonomik sıkıntıları aşma döneminde olduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Bu ekonomik sıkıntıları aşmamızın en büyük katkısı turizmdir. Turizm sektörü, bacasız sanayidir. Bizim petrolümüz, turizmdir. Ülkemizi tanıtan ve ekonomik lokomotif olan turizm sektörüdür. Çeşitli ülkelerden ne kadar çok yeni turist gelirse, o kadar çok Türkiye güzellikleri tanınır. Gelen yeni turistler misafirperverliğimizi, kültürümüzü, doğamızı ve güzelliklerimizi görür, bakış açıları değişir. 2019 turizm sezonunu çok iyi geçirdik. 2020 için çok umutluyuz" dedi.

FOTOĞRAFLI

TÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizmTÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizmTÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizmTÜROFED: Bizim de petrolümüz, turizm

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Hollandalı turistlerin peştamal ilgisiHollandalı turistlerin peştamal ilgisi
Ahlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulunduAhlat’taki kazılarda 5 bin yıllık seramikler bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Tuzla'da 'şüpheli toz' alarmı

Tuzla'da alarma geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.